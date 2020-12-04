"Мама Кевина" повторила свой знаменитый крик из фильма "Один дома" спустя 28 лет. Видео

Американская актриса Кэтрин О'Хара, которая сыграла маму Кевина в рождественской комедии "Один дома", повторила знаменитую сцену из второй части фильма. Она воссоздала крик своей героини в аэропорту, когда та не смогла найти сына.

Соответствующее видео было опубликовано фан-страницей знаменитости в соцсети TikTok. Ролик стал вирусным, набрав в течение недели почти 4 млн просмотров и 57 тысяч лайков (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Мама Кевина" повторила свой знаменитый крик из "Один дома" Скриншот с видео

Напомним, что во второй части рождественской комедии "Один дома" мальчик Кевин должен лететь вместе с семьей в отпуск в Майами, но в аэропорту он отстает от семьи и садится в другой самолет – до Нью-Йорка. Исчезновение мальчика родители заметили уже по прилету во Флориду. Тогда его мама и отреагировала знаменитым криком "Кевин!", после которого потеряла сознание.

Фильм "Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке" вышел в 1992 году. Главные роли в нем сыграли Маколей Калкин, Кэтрин О'Хара, Джон Херд, Девин Рэтрей, Джо Пеши и Дэниел Стерн.

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