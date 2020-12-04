"Мама Кевина" повторила свой знаменитый крик из фильма "Один дома" спустя 28 лет. Видео

Юля Ухина
Юля Ухина
Кино
1,2 т.
Кадр из фильма 'Один дома'

Американская актриса Кэтрин О'Хара, которая сыграла маму Кевина в рождественской комедии "Один дома", повторила знаменитую сцену из второй части фильма. Она воссоздала крик своей героини в аэропорту, когда та не смогла найти сына.

Соответствующее видео было опубликовано фан-страницей знаменитости в соцсети TikTok. Ролик стал вирусным, набрав в течение недели почти 4 млн просмотров и 57 тысяч лайков (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Мама Кевина" повторила свой знаменитый крик из "Один дома"

Напомним, что во второй части рождественской комедии "Один дома" мальчик Кевин должен лететь вместе с семьей в отпуск в Майами, но в аэропорту он отстает от семьи и садится в другой самолет – до Нью-Йорка. Исчезновение мальчика родители заметили уже по прилету во Флориду. Тогда его мама и отреагировала знаменитым криком "Кевин!", после которого потеряла сознание.

Фильм "Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке" вышел в 1992 году. Главные роли в нем сыграли Маколей Калкин, Кэтрин О'Хара, Джон Херд, Девин Рэтрей, Джо Пеши и Дэниел Стерн.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее звезда сериала "Друзья" Кортни Кокс, сыгравшая роль Моники Геллер, в честь Дня благодарения повторила знаменитый танец своей героини с индейкой на голове. Это один из самых популярных эпизодов ленты.

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