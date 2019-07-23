"Малефисента 2: Владычица тьмы": смотреть онлайн, трейлер, когда выйдет

Фильм "Малефисента", вышедший в 2014 году, получил отличный отклик критиков и зрителей, поэтому вопрос продолжения стоял очень остро.

Исполнительница одной из главных ролей Анджелина Джоли в том же году намекнула, что эта история еще не окончена, и поклонники приготовились ждать.

Официальный анонс второй части состоялся 15 июня 2015 года, но дата премьеры была неизвестна до недавнего времени. Когда же выйдет фильм "Малефисента: Владычица тьмы" 2019? О чем он будет? Кто стоит за созданием нового хита от Disney?

Когда выйдет фильм "Малефисента: Владычица тьмы" 2019?

Ждать осталось совсем недолго! В Украине фильм выйдет 17 октября 2019 года, мировая премьера назначена на 18 число того же месяца.

Съемки фильма начались в конце мая 2018 года и длились до конца августа. Весь съемочный процесс проходил в Великобритании.

О чем была первая часть "Малефисента"?

В основу первого фильма о Малефисенте легла знакомая многим сказка про "Спящую красавицу".

Малефисента – ведьма, ведомая желанием отомстить своему бывшему возлюбленному Стефану, у которого совсем недавно родилась дочь, прекрасная принцесса Аврора. Она насылает на девочку заклятие, которое начнет действовать в ее шестнадцатый день рождения, и ждет этого мига с нетерпением.

Но, приглядывая за девочкой, Малефисента неожиданно привязывается к ней всей своей душой. Между ними рождается особая связь…

О чем будет вторая часть "Малефисента: Владычица тьмы" 2019?

Известно, что сюжет будет построен на противостоянии Малефисенты и королевы Ингрит, матери избранника Авроры. Судя по всему, в прошлом их связывает какая-то неприятная история, в которую зрителям придется погрузиться во время просмотра этого фильма.

По трейлеру ясно, что Аврора и Малефисента живут душа в душу, они самая настоящая семья. Но развернувшаяся война наверняка испортит эти душевные отношения, ведь принцесса встанет перед выбором: возлюбленный и его полная, красивая семья или же Малефисента, снова утратившая над собой контроль.

Краткий синопсис сюжета

Принцесса Аврора и принц Филипп решили скрепить свои романтические отношения узами брака. Девушка, не помня себя от счастья, спешит на встречу с Малефисентой, чтобы поделиться радостной вестью, но та не выказывает никакой радости, она считает, что любовь приносит исключительно страдания, и Авроре незачем так рисковать.

Аврора помнит историю Малефисенты и верит, что она переменит свое мнение со временем, нужно только проявить терпение. Чтобы наладить связь Малефисенты и родителей Филиппа, девушка устраивает званый ужин. Она надеется, что это поможет всем познакомиться поближе, но королева Ингрит сознательно провоцирует Малефисенту и та не сдерживается…

Где смотреть фильм "Малефисента: Владычица тьмы"?

Вот-вот начнутся показы в кинотеатрах, и хотя бы один раз увидеть этот фильм на большом экране определенно стоит. Спустя примерно шесть месяцев он появится в сети в HD качестве.

Пока неизвестно, когда именно фильм "Малефисента: Владычица тьмы" станет доступен на сервисе Disney+.

Кто снял фильм "Малефисента 2" 2019?

Сценарий к кинофильму написала Линда Вулвертон при помощи Мика Фитцерман-Блю и Ноа Харпстера, не особенно известных своими трудами на поприще киноиндустрии. Талант Линды можно оценить по сюжету первой части, ведь именно она стояла за сценарной группой в 2014 году во время съемок "Малефисенты".

Продюсерами вновь выступили Анджелина Джоли и Джо Рот, а кресло режиссера занял Хоаким Роннинг, для которого "Малефисента: Владычица тьмы" может стать самым настоящим прорывом в карьере.

Трейлер фильма "Малефисента: Владычица тьмы"?

Первый трейлер, ничуть не раскрывающий сюжетную интригу, всерьез взволновал заждавшихся зрителей красивой картинкой, а второй, вышедший в качестве полноценного анонса сюжета, и вовсе вызвал шквал положительных отзывов. Фильм "Малефисента: Владычица тьмы" 2019 является одним из самых ожидаемых в этом году!

Вы можете посмотреть официальный трейлер на русском языке прямо сейчас:

Актерский состав

В какой-то момент прошел слух о том, что Анджелина Джоли не собирается возвращаться к роли Малефисенты, из-за чего и встал весь проект. Но позже сама актриса опровергла этот слух, подтвердив свое участие в сиквеле, и не обманула фанатов, вернулась к роли во всей красе.

Принцессу Аврору, как и прежде, сыграла очаровательная Эль Фаннинг. Также к своим ролям вернулись Сэм Райли (Диаваль), Имелда Стонтон (Кнотграсс), Джуно Темпл (Фислвит).

К касту присоединились Мишель Пфайффер (королева Ингрит), Харрис Дикинсон (принц Филипп), Лесли Мэнвилл (Флиттл). Участие актера Эда Скрейна подтверждено официально, но в какой роли неизвестно. Говорят, что ему уготована роль одного из главных антагонистов.

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