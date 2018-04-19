Любят женщины "товарного вида": Михалков позавидовал "секстеррористу" Вайнштейну

Российский режиссер Никита Михалков выступил в поддержку голливудского продюсера Харви Вайнштейна, обвиненного в сексуальных домогательствах.

Михалков отметил, что Вайнштейн является не самым красивым мужчиной в Голливуде, однако он пользовался популярностью у женщин, сообщает RTVI.

"Когда тебя, далеко не Алена Делона, любят такие женщины, не важно за что, когда они имеют товарный вид... А когда они потом теряют товарный вид и начинают тебя обвинять — это как-то некрасиво", - считает он.

Режиссер также поддержал французскую актрису Катрин Денев, которая заявила о праве мужчин приставать к женщинам, и подчеркнул, что женщина должна оставаться женщиной, а мужчина — мужчиной.

Михалков также призвал не забывать о заслугах Вайнштейна перед мировым кинематографом.

"Сотня номинаций на Оскар, из которых десятки выигранных! Как можно про это забыть? Почему мы должны считаться с каким-то, кто-то обвинил... Но вклад-то в кино, а не в другое место", - отметил режиссер.

Как сообщал "Обозреватель", в 2017 году о сексуальных домогательствах голливудского продюсера Вайнштейна заявили многие известные актрисы, среди которых Ума Турман, Роуз Макгоуэн, Розанна Аркетт, Гвинет Пэлтроу, Анджелина Джоли и другие.