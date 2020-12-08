Популярные новогодние мультфильмы, которые смотрели в СССР: топ-10

В преддверии зимних праздников хочется чуть больше настроения и настоящего чуда. В этом помогут новогодние советские мультфильмы, которые вы можете посмотреть вместе со своей семьей.

Эти картины популярны и на сегодняшний день. Взрослые и дети смотрят их с интересом и полностью погружаются в новогоднюю сказку. Подробней о каждом мультфильме – читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Однажды зимним вечером, когда на улице ужасный холод, злая мачеха отправила свою падчерицу в лес за подснежниками и в этот момент у нее начинаются приключения…

Девочка мечтает завести себе собаку, но строгая мама не разрешает. В итоге девочка идет к соседям, у которых есть черная собака, и просит у них щенка. Но он в квартире сделал лужу, и по требованию мамы девочке пришлось вернуть его соседям…

Кузнец Вакула, который влюблен в красавицу Оксану, оседлал черта, долетел на нем до города Санкт-Петебург и добрался до самой императрицы. Все это он делает для того, чтобы заслужить внимание и любовь капризной девушки.

В дом съезжаются на елку дети из богатых семей. За их праздником наблюдает девочка-служанка. После этого она видит игрушку щелкунчика, которого ей становится жалко. В итоге он внезапно оживает и рассказывает главной героине о своем прошлом.

В преддверии Нового года Деду Морозу пишут письмо дети с просьбой прислать им елку к празднику, а также они лепят Снеговика, который должен отнести послание. Но внезапно Снеговик оживает и вместе с щенком отправляется на поиски Деда Мороза…

Гном-волшебник рассказывает историю о детях Кай и Герде, которые любят друг друга как брат и сестра. Однажды бабушка Герды поведала им историю о Снежной королеве, которая насылает снежные вьюги…

История о Морозе Ивановиче, который однажды заглянул в деревню, в которой жили две сестры с бабушкой. Одна – трудолюбивая, а другая – ленивая. И главный герой решил заколдовать их колодец…

Белый медвежонок узнает о существовании людей и много расспрашивает о них. Мама-медведица рассказывает все, но предостерегает его. После этого Умка знакомится с мальчиком-чукчей и между ними завязывается дружба…

Однажды Дед Мороз, отправившись в путь с мешком подарков для детей, случайно узнает, что бывает лето, о котором он ничего не знает…

Главный герой жадный мужчина очень любит пиво и постоянно попадает в глупые ситуации. История начинается с того, что жена посылает его принести из леса елку на Новый год. Но лес – сказочное место, полное неожиданных событий и превращений…

Как сообщал OBOZREVATEL, елка – главный атрибут новогодних праздников и ее декорированию уделяется особое внимание. Покровителем 2021 года будет Белый Металлический Бык, и чтобы его задобрить, в декоре дома лучше отдавать предпочтение светлым, спокойным и пастельным тонам, металлическим деталям и минимализму.