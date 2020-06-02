Лучшие сериалы июня 2020 года: топ-10. Трейлеры

В мае 2020 года на украинском телевидении вышло несколько новых сериалов, которые успели завоевать любовь телезрителя. Однако июнь будет не менее успешным в этом плане.

Так, в этом месяце зрителя ждет четвертый сезон драматичного "13 причин почему", второй сезон "Политика", выход сериалов "С любовью, Виктор", "Перри Мейсон", "Я исчезну в темноте" и другие достойные проекты. Специально для своих читателей OBOZREVATEL расскажет о десятке главных сериалов июня.

1. "Скрещенные мечи"

Анимационный сериал для взрослых о добродушном Патрике, который получил шанс из крестьянина стать оруженосцем в королевском замке.

2. "Я исчезну в темноте"

Экранизация одноименной книги Мишель Макнамары о поиске насильника и убийцы режиссера Лиз Гарбус.

3. "Йеллоустоун"

Семья Даттон живет в Монтане на одном из крупнейших в США ранчо, граничит с известным национальным парком. Глава семьи вынужден все время бороться за свою землю, на которую претендуют парк, индейцы из резервации и застройщики. В главной роли – лауреат "Оскара" Кевин Костнер.

4. "Сумеречная зона"

Перезапуск культового сериала, который Rolling Stone называет одним из лучших в истории американского телевидения.

5. "Политик"

Второй сезон американского комедийного сериала о странном намерении людей идти в политику. В главной роли – звезда Бродвея Бен Платт, в роли его мамы – Гвинет Пэлтроу.

6. "Чикаго"

История о том, как одно убийство влияет на афросообщество Чикаго. Первый сольный проект Лины Вейт, сценариста и актрисы "Мастера не на все руки".

7. "13 причин почему"

4-й сезон сериала, сюжет которого вращается вокруг самоубийства старшеклассницы Ханны Бейкер, покончившей с собой после ряда изнасилований и буллинга со стороны ее новых одноклассников.

8. "Тьма"

Действие разворачивается в вымышленном городке Виндена в Германии и рассказывает о четырех семьях, истории которых тесно переплетаются друг с другом, а также с прошлым, настоящим и будущим города.

9. "Перри Мейсон"

Новая адаптация историй о детективе Перри Мейсоне в Лос-Анджелесе 30-х годов. В главной роли – звезда "Американцев", лауреат "Эмми" Мэттью Риз.

10. "С любовью, Виктор"

Сериал о подростке по имени Виктор, который стоит на перепутье своей жизни, пытаясь определиться с сексуальной ориентацией.

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