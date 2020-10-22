Лучшие сериалы 2020 года: что обязательно нужно посмотреть

Все больше и больше людей в последнее время предпочитают фильмам сериалы. С захватывающими сюжетами, с яркими персонажами и неожиданными развязками.

В связи с этим OBOZREVATEL подготовил подборку самых интересных зарубежных сериалов 2020 года, которые смотрятся на одном дыхании.

"Сестра Рэтчед"

События сериала происходят в 1947 году. По сюжету, медсестра Рэтчед после событий Второй мировой войны устроилась работать в психбольницу, где проводили эксперименты над пациентами. Впоследствии медсестра превращается в жестокого человека и получает удовольствие от страданий пациентов.

Кадр из сериала "Сестра Рэтчед" film.ru

"Дракула"

Английский адвокат по имени Джонатан Харкер, известный благодаря своей находчивости, получает от руководителя новое задание. Он должен покинуть свои родные края и отправиться в далекую Трансильванию для того, чтобы заполучить выгодный для компании контракт. Босс Джонатана уверен, что никто в его фирме не справится лучше, чем уверенный в себе и очень трудолюбивый Харкер, способный договориться с любым клиентом.

Оказавшись в Трансильвании, персонаж сериала "Дракула" сталкивается с местными легендами и суевериями. Обитатели здешних мест уверены в том, что в ночное время суток по окрестностям гуляют вампиры и вурдалаки. Но Джонатан считает все эти рассказы лишь разыгравшейся фантазией темных людей.

Кадр из сериала "Дракула" fatcatslim.ru

"Эмили в Париже"

"Эмили в Париже" – новый комедийно-драматический веб-сериал от Netflix с Лили Коллинз в главной роли. Картина рассказывает об американке по имени Эмилия, которая отправляется в Париж в поисках работы. Девушке предстоит столкнуться с местной культурой, завести новые знакомства и обрести любовь.

Кадр из сериала "Эмили в Париже" spletnik.ru

"Миссис Америка"

Действие сериала, основанного на реальных событиях, разворачивается в 70‑е годы. Сюжет его посвящен противостоянию юриста Филлис Шлафли, известной своими консервативными взглядами, и сторонниц поправки в конституцию о равноправии мужчин и женщин. Главные роли исполнят Кейт Бланшетт и Элизабет Бэнкс.

Кадр из сериала "Миссис Америка" kg-portal.ru

"Незнакомка"

Дейтсвие сериала разворачивается в маленьком английском городке, где отец счастливого семейства Адам Прайс встречает незнакомую девушку, которая знает большой секрет его жены. В то же время в городе начинают происходить загадочные события: посреди улицы находят обезглавленную альпаку, а в лесу – пропавшего накануне подростка без сознания и одежды. Расследовать дело берется детектив Шивон Финнеран, но с каждым днем оно становится все более невероятным.

Кадр из сериала "Незнакомка" pinterest.com

"Проклятая"

В центре сюжета фэнтезийной сказки юная девушка Нимуэ, обладающая таинственным даром. Познакомившись с молодым наемником Артуром, она отправляется вместе с ним на поиски загадочного старца Мерлина, чтобы передать ему древний меч.

Кадр из сериала "Проклятая" Netflix

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Netflix состоялась премьера британского детектива "Энола Холмс" о 16-летнюю сестру Шерлока. По сюжету она разыскивает внезапно исчезнувшую мать, а старшие братья ей в этом никак не помогают и даже пытаются помешать.