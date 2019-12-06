Лучшие работы фестиваля Cannes Lions 2019 покажут эксклюзивно в Multiplex

С 7 по 9 декабря эксклюзивно в сети Multiplex состоятся показы победителей Cannes Lions. В этом году на 180-минутный сеанс можно будет в течение двух дней - в Киеве, и только один день во Львове, Луцке, Днепре, Харькове и Одессе.

Шедевры Cannes Lions - это подборка лучших работ победителей самого известного и престижного международного фестиваля креативности Cannes Lions. Неотъемлемыми составляющими каждого из этих произведений искусства являются сюжет и бескомпромиссность исполнения. Нынешнюю подборку шедевров отличает ее ритмичность, музыкальность и неординарность сюжетов, которые погружают в измерение невероятных эмоций.

Шедевры стоит посетить всем, кто ценит качественный и яркий креатив, необычные короткометражные работы и безупречную режиссуру. Такие роботы способны перевернуть представление о креативные коммуникации и доказать, что даже коммерческие истории могут оставаться в сердцах и памяти надолго.

В этом году организаторы отобрали около 100 ярких роликов, чтобы вдохновить украинского зрителя. Для справки: в 2019 году на фестиваль Cannes Lions было подано 30953 креативные работы из 89 стран мира.

Константин Кузнецов, официальный представитель Cannes Lions в Украине:

"За последние три года Украина подала на международный фестиваль креативности Cannes Lions более 100 работ и получила три Бронзовых Львы в категориях Entertaiment, Design и Creative Data. Мы гордимся успехами украинских создателей, но считаем, что в нашей креативной сообщества гораздо выше потенциал. Для сравнения: суммарное количество поданных работ в категориях Film и Film Craft в 2019 году: США - 1879 работ, от Украины - всего 8. Соответственно, Ассоциация Креативных Индустрий Украины и представительство Cannes Lions в Украине показывает подборку самых ярких и свежих Шедевров Cannes Lions для того , чтобы вдохновить художников из креативного сегмента экономики создавать больше впечатляющих работ. А аудиторию, в том числе потребителей - быть более требовательной к качеству контента и его содержанию".

Роман Романчук, генеральный директор сети кинотеатров Multiplex:

"Показы шедевров Cannes Lions для сети Multiplex - не просто пример удачного партнерства, но и наш вклад в формирование новых трендов. Люди покупают в первую очередь эмоции, а не продукт. Работы Каннских Львов наглядно демонстрируют, как за несколько минут можно рассказать историю, передать месседж, задать тренд. Лучшие режиссеры мира начинали с рекламы, например, Ридли Скотт, который успешно создает креатив и в своем статусе сейчас. Снимают рекламу и другие известные имена: Спайк Джонз, Спайк Ли, София Коппола, Мартин Скорсезе среди многих. Креатив - это искусство, об этом стоит громко говорить и ориентироваться на лучших. Шедевры Cannes Lions - это и есть лучший креатив планеты, и такие показы просто нельзя пропустить".

Уже с 7 декабря эксклюзивно в сети кинотеатров Multiplex можно вдохновиться настоящими шедеврами Cannes Lions в HD качестве:

7 декабря - Львов (Spartak), Киев (Lavina, Проспект), Луцк (Луч)

8 декабря - Харьков (Дафи), Одесса (Gagarinn Plaza), Киев (Skymall)

9 декабря - Днiпро (Дафи)

Шедевры Сannes Lions 2019 - шедевры, которые поражают.

Количество мест ограничено. Ознакомиться с подробным расписанием сеансов и приобрести билеты можно на сайте multiplex.ua и в мобильном приложении Multiplex.

Информационная справка:

Организаторы показов - официальное представительство Cannes Lions в Украине, Ассоциация Креативных Индустрий Украины (CIAU), сеть кинотеатров Multiplex.

Cannes Lions - главная награда сегмента креативных коммуникаций и одна из самых престижных - в креативных индустриях. Именно на этом международном фестивале отмечаются прорывные, нестандартные идеи, подходы и технологии, которые задают тенденции в развитии культуры, бизнеса и общества. Фестиваль проходит с 1954 года, собирает более 15 000 делегатов ежегодно для обмена знаниями и креативного подхода во всех сферах деятельности.

Представительство Cannes Lions в Украине с 2006 года работает над популяризацией новейших достижений и наиболее значимых проектов в области креативных индустрий, а также помогает Украинский компаниям достойно представляться на международной сцене в рамках фестиваля креативности Cannes Lions. Подробнее с деятельностью Представительства можно ознакомиться на сайте creativity.in.ua.

Multiplex - крупнейшая сеть кинотеатров, занимает 38% кинотеатрального рынка Украины. Работает в 16 городах Украины, включая Киев, Луцк, Харьков, Одессу, Запорожье, Днепр, Мариуполь. Multiplex демонстрирует кино в 26 современных многозальных кинотеатрах, предлагая гостям высокий уровень сервиса, комфорта и новейшие технологии, вроде IMAX Laser и Screen X. Сайт кинотеатрального холдинга: multiplex.ua.

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