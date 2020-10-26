Лучшие комедии 2020 года: что обязательно стоит посмотреть

Комедия – это один из самых популярных жанров мирового кино, который поднимает человеку настроение и позволяет забыть о всех проблемах.

В связи с этим OBOZREVATEL подготовил подборку самых интересных зарубежных комедийных фильмов 2020 года, которые заряжают положительными эмоциями, дают заряд счастья и радости.

"Американский огурчик"

Иммигрант из Восточной Европы Гершель Гринбаум в 1920 году приезжает в Америку в поисках лучшей жизни для себя и своей семьи. Однажды, работая на заводе, он падает в чан с солеными огурцами и проводит в нем следующие 100 лет. Очнувшись в Бруклине, Гринбаум обнаруживает, что совсем не постарел. Он ищет свою семью и узнает, что единственный из его живых родственников – правнук-программист.

Кадр из фильма "Американский огурчик" kg-portal.ru

"Джентльмены"

Главный герой – выдающий выпускник Оксфорда, который придумывает блестящую нелегальную схему обогащения благодаря своему редкому уму. Научившись мастерски использовать поместья обедневшей английской аристократии, он решает продать свой бизнес влиятельным миллиардерам из США, однако дорогу ему преграждают опасные джентльмены. Всё начинается с обмена любезностями, но ситуация накаляется с каждой минутой.

Кадр из фильма "Джентельмены" daily.afisha.ru

"Зависнуть в Палм-Спрингс"

Встретившись на свадьбе в Палм-Спрингс, Майлз и Сара вдруг оказываются в петле времени. Каждый день они вынуждены слушать одни и те же свадебные тосты и песни ... Но есть и преимущества: "День Сурка" дает возможность прожить бесконечное количество жизней и, следовательно, реализовать свои самые безумные идеи и мечты.

Кадр из фильма "Зависнуть в Палм-Спрингс" ivi.ru

"Плохие парни навсегда"

Действие комедийно-криминального боевика начинает свое развитие в тот момент, когда между Бернеттом и его напарником случается серьезный конфликт. Это приводит к тому, что он принимает непростое решение уйти с государственной службы в его родной полиции Майами, чтобы заняться частной розыскной деятельностью.

Кадр из фильма "Плохие парни навсегда" kinoafisha.info

А в это время Лоури остро переживает кризис среднего возраста. Он не знает, что ему делать дальше и как жить. Поэтому он начинает планировать, как ему завязать с холостяцкими радостями и создать крепкую семью. Одновременно с этим ему приходится постоянно разбираться с новым партнером, который не знает слов "уважение" и "работа в команде".

"Горячие мамочки"

Три 40-летние представительницы прекрасного пола принимают решение отдохнуть на Лазурном берегу. Затея возникла совершенно спонтанным образом, когда одна из дамочек захотела продать на той территории собственную недвижимость. Отправившись туда, главные героини комедии "Горячие мамочки" не могли даже подумать, что привлекут внимание двух молоденьких в парней. Они окажутся слишком настойчивыми и готовыми действительно на все, чтобы очаровать новых знакомых.

Кадр из фильма "Горячие мамочки" premiere.fr

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Netflix состоялась премьера британского детектива "Энола Холмс" о 16-летнюю сестру Шерлока. По сюжету она разыскивает внезапно исчезнувшую мать, а старшие братья ей в этом никак не помогают и даже пытаются помешать.