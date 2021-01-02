Лучшие фильмы о королевских династиях: обнародован список

София Ковнир Кино 15:00, 2.01.2021 Обновлено: 15:53, 2.01.2021

Зима – идеальное время для просмотра интересных фильмов вместе со своей семьей. Популярные режиссеры сняли множество кинолент о королевских семьях, которые знамениты своими захватывающими сюжетами.

Так, благодаря этим картинам вы сможете больше узнать о королевской жизни и проникнуть в атмосферу тех эпох. Подробней о каждом фильме – читайте далее в материале OBOZREVATEL.

"Мария-Антуанетта"

  • 1770 год. Мария Антония Йозефа Иоганна Габсбургско-Лотарингская – 14-летняя и самая младшая дочь императрицы Австрии Марии Терезии. Мать выбрала ее для того, чтобы выдать замуж за второго кузена, дофина Франции, Людовика XVI, и заключить союз между двумя государствами...

"Корона"

  • Это исторический драматический телесериал, выходящий на Netflix и посвященный правлению королевы Великобритании Елизаветы II. Так, в ленте рассказывается о ее жизни со свадьбы с принцом Филиппом в 1947 году до наших дней.

"Диана: История любви"

  • Фильм рассказывает о последних годах жизни Дианы, начиная с ее развода с принцем Чарльзом. Диана влюбляется в пакистанского кардиохирурга Хасната Кхана. В ленте показаны поездки Дианы в Анголу с кампанией против использования противопехотных мин, в Австралию, Пакистан, Нью-Йорк, Боснию, Италию и Париж.

"Две королевы"

  • Мария Стюарт была коронована в Шотландии, когда ей не исполнилось и года. В 16 лет она стала королевой Франции, но овдовела спустя год. Она возвращается в Шотландию, где ей предстоит править своим народом и наладить отношения с кузиной Елизаветой или свергнуть ее с престола…

"Еще одна из рода Болейн"

  • Англия. Время королей, придворных и фрейлин. Деревенская жизнь семьи Болейн заканчивается, когда отец семейства решает улучшить свое положение при дворе, отдав одну из своих дочерей Анну в любовницы королю Англии Генриху VIII, жена которого не в состоянии родить ему наследника...

"Елизавета"

  • Действие фильма начинается во времена правления Марии I Тюдор – дочери короля Генриха VIII и Екатерины Арагонской. Королева Мария, как католичка, устраивает гонения на протестантов. У Марии нет детей, а это значит, что наследницей престола является ее единокровная сестра Елизавета – протестантка. По приказу Марии Елизавету арестовывают, но умирающая королева так и не вынесла смертный приговор, и после ее смерти Елизавета автоматически восходит на престол…

"Молодая Виктория"

  • Целый клубок дворцовых интриг закручивается вокруг юной принцессы Александрины Виктории Кентской, возможной наследницы британского престола. Шталмейстер ее покойного отца сэр Джон Конрой приобрел огромное влияние на герцогиню и пытается выстроить весь процесс воспитания ее дочери таким образом, чтобы закрепить зависимость Виктории от матери и Конроя, подавить ее личность и полностью подчинить себе будущую королеву Великобритании…

"Принцесса Монако"

  • Весь Голливуд лежал у ее ног – роскошные виллы, приемы и шикарные мужчины, но она выбрала королевский дворец, аристократические балы и благородного принца из маленькой страны недалеко от Франции. Она была королевой Голливуда, но предпочла стать принцессой Монако.

"Королевский роман"

  • Действие разворачивается в XVIII столетии во время правления душевнобольного датского короля Кристиана VII, сосредотачиваясь на романе между юной королевой и придворным врачом-немцем Иоганном Фридрихом Струэнзе, ставшим известным просветителем и реформатором Дании.

"Король говорит!"

  • В 1925 году Альберт, герцог Йоркский, по просьбе своего отца выступает перед зрителями, собравшимися на стадионе "Уэмбли", и радиослушателями с заключительной речью на Британской имперской выставке. Выступление получается ужасным: Альберт сильно заикается и делает долгие паузы, часть его слов остается непонятной для большинства слушателей.

  • В течение следующих лет он пытался решить проблемы с заиканием, посещая сеансы различных логопедов. После очередного неудачного сеанса, едва не подавившись шариками, герцог заявляет, что больше не будет ни у кого лечиться от своего недуга…

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Netflix стартовал четвертый сезон сериала "Корона", в котором зрители могут увидеть историю о том, как принц Чарльз строил отношения с хрупкой Дианой. В ленте также в точности воссоздали самые культовые наряды леди Ди.

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