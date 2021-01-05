Лучшие фильмы 2020 года, которые вы могли пропустить

В 2020 году много съемок было прервано из-за вспышек коронавируса на площадках, а сами фильмы переносили несколько раз из-за закрытых кинотеатров.

Некоторым кинолентам все же удалось выйти в прокат и засветиться на больших экранах между локдаунами. В наш список попали фильмы абсолютно разных жанров, среди которых боевик, фантастическая романтическая комедия, научная фантастика и другие. OBOZREVATEL собрал самые захватывающие фильмы, премьеру которых вы, скорее всего, пропустили в 2020 году.

1. "Дьявол всегда здесь"

Рейтинг IMDb: 7.10

Этот триллер вышел на платформе Netflix в октябре и уже собрал массу позитивных отзывов критиков и зрителей не только благодаря звездному актерскому составу (в главных ролях снялись Том Холланд и Роберт Паттинсон), но и совершенно уникальному сюжету. Действия происходят в штате Огайо в маленьком городке. Безутешный Уиллард Рассел молит небеса о спасении и возводит крест за домом, некое святилище, чтобы спасти умирающую жену. Этот крест красной нитью проходит через повествование и влияет на судьбу сына Уилларда.

2. "Довод"

Рейтинг IMDb: 7.80

Новый шпионский триллер Кристофера Нолана с Робертом Паттинсоном и Джоном Дэвидом Вашингтоном в главных ролях. Фильм рассказывает о манипуляциях со временем и эволюцию человечества, а действие разворачивается в семи разных странах. Любопытно, что сюжет начинается с теракта в киевском оперном театре, после которого британская разведка объединяется с ЦРУ, чтобы противостоять русскому олигарху.

3. "Джентльмены"

Рейтинг IMDb: 7.90

Этот фильм вышел в начале 2020 года. Талантливый выпускник Оксфорда, которого сыграл Мэттью МакКонахи, придумал нелегальную схему обогащения на поместьях обедневших английских аристократов. Ему предстоит столкнуться лицом к лицу с жесткими джентльменами, которые хотят вернуть себе деньги.

4. "Зависнуть в Палм-Спрингс"

Рейтинг IMDb: 7.40

Эта забавная романтическая комедия о перемещениях во времени напоминает "День сурка", однако действие происходит в пустыне, под палящим солнцем Палм-Спрингс. Недалеко от места проведения свадьбы находится пещера, в которую случайно попадают двое приглашенных гостей. К чему приведет их постоянное повторение одного и того же дня, как завяжутся их отношения – остается только смотреть.

5. "Гренландия"

Рейтинг IMDb: 6.40

Фильм-катастрофа "Гренландия" с Джерардом Батлером не даст заскучать зрителю. В фильме присутствуют и острые сюжетные повороты, и спецэффекты – все то, чего так не хватает остальным фильмам 2020 года. Герои фильма попытаются добраться до единственного бункера, который может спасти их от разрушающих обломков кометы.

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