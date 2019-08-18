"Лучше звоните Солу", 5 сезон: когда выйдет, трейлер, отзывы

Сериал "Во все тяжкие" стал одним из самых успешных проектов студии Netflix. Поэтому неудивительно, что было решено выпустить приквел, повествующий о Джимми Макгилле, некогда неудачливом адвокате, который решает полностью изменить свою карьеру.

Джимми теряет альтернативу: ему остается только превратиться в специалиста по помощи опасным преступникам Сола Гудмена. Путей назад не осталось, впереди только приключения и, конечно же, огромные заработки.

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О чем сериал?

Сериал повествует о приключениях одного из героев многосерийного триллера "Во все тяжкие" и является его спин-оффом. Действие разворачивается за несколько лет до того, как Уолтер Уайт начал свой путь в качестве наркобарона.

Сол Гудман, известный также как Джимми Макгил, мечтает занять высокое положение в обществе. Правда, ему это не удается: клиентов мало, а значит, о высоких заработках остается только мечтать. Что бы ни пытался сделать Сол, его ждут одни неудачи. Более востребованные адвокаты насмехаются над героем… Но он решает сменить имя и поле деятельности и поставить на карту не только свою репутацию, но и жизнь…

Теперь герой защищает интересы преступников и помогает им отмывать деньги и выходить сухими из воды. Сюжет пятого сезона пока неизвестен. Предполагается, что Джими будет пытаться прийти в себя после гибели Чака. Конечно, скорбь не помешает ему продолжать строить карьеру. Ведь нельзя упускать достигнутое: Сол уже известен всему преступному миру Альбукерке.

Кто снимает "Лучше позвоните Солу"?

Сценаристом и режиссером сериала стал Винс Гиллиган, до этого работавший над такими проектами, как "Во все тяжкие" и "Секретные материалы". Кстати, Гиллиган планировал, что снимает только один сезон "Лучше позвоните Солу", однако работа доставила ему такое удовольствие, что он решил продлить сериал еще на несколько сезонов. Еще одним сценаристом стал Питер Гулд, также принимавший участие в работе над культовым проектом "Во все тяжкие".

Отзывы на 5 сезон "Лучше позвоните Солу"

Фанаты уже не могут дождаться новой части приключений своего любимого героя, поэтому бомбят комментариями сеть.

"Когда новый сезон?", "Шикарный сезон, шикарный сериал, шикарные персонажи... все! Боб Оденкерк просто молодчик, потрясающий актер", "Сериал, в котором люди похожи на людей, а не на пластиковых буратин", "Спасибо весь во впечатлениии. Жду 5 сезон с нетерпением", — написали в сети.

Кто в главных ролях?

В роли адвоката Джимми Макгила, известного также как Сол Гудман, снялся Боб Оденкеркс. Роль Чака, старшего брата Сола, сыграл Майкл Маккин, которые ранее снимался в "Секретных материалах". В других ролях зрители увидят Рея Сихорна, Говарда Хэмлина и Керри Кондон.

Не исключено, что в пятом сезоне зрители смогут увидеть полюбившихся героев из "Во все тяжкие". Правда, пока точно неизвестно, какие именно персонажи будут принимать участие в событиях сериала. Сценаристы заявляют, что все подобные возвращения — не простые камео, нужные для того, чтобы порадовать зрителей, а необходимые для развития истории события.

Как снимался "Лучше позвоните Солу"?

Съемки сериала ведутся в штате Нью-Мексико: там же, где велись работы над проектом "Во все тяжкие". Название сериала позаимствовано у одной из серий "Во все тяжкие", в которой на экране впервые появляется Сол Гудман.

В процессе съемок активно использовались миниатюрные камеры, необходимые для создания необычных, эффектных планов, например, "из кофейной чашки" или "вверх с земли".

Когда выйдет "Лучше позвоните Солу" 5 сезон?

Первоначально было заявлено, что 5 сезон сериала "Лучше позвоните Солу" выйдет на экраны в конце лета или начале осени 2019 года. Однако позже дата была перенесена на 2020 год.

Смотреть "Лучше позвоните Солу" онлайн

Увидеть сериал можно на сайте компании Netflix.

Смотреть трейлер "Лучше позвоните Солу" 5 сезон

Трейлер пятого сезона пока отсутствует. Скорее всего, он появится ближе к выходу первой серии.

Интересные факты

Сперва создатели сериала планировали выпускать серии продолжительностью 30 минут, однако позже было решено использовать часовой формат.

Первая серия первого сезона смогла собрать у экранов около 7 миллионов человек.

Интересно, что вступительные кадры каждой серии уникальны и не повторяют друг друга.

Название каждого эпизода первого сезона на английском языке заканчивается на букву "о".

Многие критики заявляются, что "Лучше позвоните Солу" - один из лучших когда-либо снятых приквелов, а некоторые полагают, что он даже превосходит своего предшественника, сериал "Во все тяжкие".

Интересной режиссерской находкой является связь между цветом одежды героев и их характером. Отрицательные персонажи одеваются в одежду красных оттенков, положительные предпочитают синюю. При этом чем интенсивнее цвет, тем более персонаж тяготеет к добру или к злу.

Действие сериала происходит в 2002 году. Однако Туко в одной из серий использует оружие, которое было выпущено только в 2010.

Внимательные зрители могут заметить множество отсылок к сериалу "Во все тяжкие", например, одинаковые локации и дома. Даже брелок Макгилла некогда можно было увидеть в руках Уайта.

Сериал "Во все тяжкие" стал поистине культовым. Удивительно, но приквел смог не только догнать, но и во многом превзойти своего предшественника. Остается только дождаться выхода пятого сезона и насладиться новыми перипетиями судьбы Сола Гудмана, успешного криминального адвоката, для которого не существует никаких правил!

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