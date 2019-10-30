Иногда актерам приходится учиться "с нуля". Так произошло с Лиамом Нисоном, который готовился к роли землевладельца Готфрида в фильме Ридли Скотта "Царство Небесное".

После того, как Нисон получил предложение от режиссера, ему нужно было искать специализированную литературу. Оно и понятно, ведь фильм о Крестовых Походах. Перелопатив тонны литературы, актер остановил своей выбор на книге Пола Уильямса "Полное руководство по Крестовым походам для идиотов".

Несмотря на довольно странное название, книга показалась Нисону довольно информативной. Это позволило Лиаму очень хорошо сыграть свою небольшую, но довольно важную роль.

Ещё один интересный факт касается Орландо Блума. Ридли Скотт видел именно его в главной роли — кузнеца Балиана. Поэтому режиссер поручил сценаристу Уильяму Монахэну писать текст под Орландо.

Но случился небольшой конфуз — Блум только закончил съемки в фильме "Троя". Когда актеру прислали сценарий "Царства Небесного", тот изначально послал киностудию "Двадцатый век Фокс" к известной матери. Но когда узнал, что в нем заинтересован сам Ридли Скотт, то изменил свое решения. Итог — главная роль в успешном проекте.

Конечно, многие моменты изначально не попали в фильм, но режиссеру удалось хотя бы немного отстоять свою версию. Этот исторический киношедевр вы можете посмотреть на Divan.TV.

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