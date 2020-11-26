ЛГБТ-мюзикл 'Выпускной': появился трейлер к нашумевшей ленте с Николь Кидман и Мерил Стрип

Netflix опубликовал трейлер музыкального фильма "Выпускной", в котором сыграли множество популярных актеров.

Картина основана на бродвейском мюзикле Боба Мартина и Чеда Бегелина. Подробней о киноленте – читайте в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть трейлер, доскролльте до конца страницы).

Группа неудачливых бродвейских звезд встряхивает маленький городок в Индиане. Они хотят помочь девушке Эмме, которой запретили пригласить на бал свою возлюбленную.

В экранизации сыграли главные роли Мерил Стрип, Джеймс Корден, Николь Кидман, Ариана Гранде, Аквафина, Киган-Майкл Кей, Эндрю Рэннеллс.

Отметим, что ЛГБТ-мюзикл выйдет уже 11 декабря.

Как сообщал OBOZREVATEL, в новом анимационном фильме "Вперед" студии Pixar компании Disney появился первый официальный персонаж-лесбиянка – ее назвали Офицер Спектр.