Легендарного Губку Боба превратили в аниме: где смотреть онлайн

Знаменитый мультфильм "Губка Боб Квадратные штаны" вышел в аниме-формате. Первую серию презентовали в пятницу, 24 июля.

Посмотреть эпизод можно на YouTube. В новом формате Губка Боб выступает в роли борца со злом (видео смотрите в конце новости).

По сюжету, на подводный город Бикини Боттом легла "мрачная тень" – зло хочет захватить ресторан "Красти Краб", который для Губки Боба является вторым домом. Судьба секретной формулы легендарного крабсбургера оказывается в опасности – ею хочет завладеть хитрый и безжалостный враг.

Аниме "Губка Боб Квадратные штаны" Скришнот

Аниматор Narmak разработал уникальный дизайн, мультфильм выходит на японском языке с английскими субтитрами.

Смотреть аниме "Губка Боб" серия 1 онлайн

Как сообщал OBOZREVATEL, представители телеканала Nickelodeon, который демонстрирует контент для детей, раскрыл имена разработанных персонажей, которые являются представителями ЛГБТ-сообщества. В их число вошел знаменитый герой мультиков Губка Боб.