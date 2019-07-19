Легендарная Софи Лорен вернется на экраны в образе еврейки

Легенда кино и обладательница "Оскара" Софи Лорен вернется на экраны после 10-летнего перерыва.

По данным Variety, 84-летняя актриса сыграет главную роль в экранизации романа Ромена Гари "Вся жизнь впереди", где сыграет пожилую еврейку мадам Розу, пережившую Холокост.

Постановкой фильма занимается итальянский режиссер, сын легендарной актрисы Эдоардо Понти. По сюжету, героиня найдет друга, 12-летнего эмигранта из Сенегала по имени Момо.

Написанный в 1975 году роман был уже дважды экранизирован во Франции. Первую постановку выполнил израильский режиссер Моше Мизрахи в 1977 году, вторую — француженка Мириам Буайе в 2010. Фильм Мизрахи был удостоен премии "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке".

Софи Лорен - фото ЧБ instagram/sophialorenitalianfan

Понти утверждает, что его версия будет значительно отличаться от предыдущих. В частности, его история будет рассказана от лица Момо, а действие развернется в современном итальянском городе Бари. Понти описывает фильм, как историю современной семьи и разных людей, которых объединяет то, что все они выросли на улицах. По сюжету, мадам Роза дала приют троим детям: 35-летней женщине-трансгендеру, 12-летнему сенегальцу и 10-летнему румыну.

Софи Лорен в наши дни instagram/sophialorenitalianfan

"Он (Понти. – Ред.) знает меня так хорошо. Он знает каждый дюйм моего лица, моего сердца, моей души", – призналась Лорен.

Сын актрисы уже в третий раз руководит съемками, в которых участвует его мать. Он утверждает, что 84-летняя Софи сейчас в отличной форме.

"В свои 84 года она хочет поставить все на карту, чтобы сделать фильм настолько глубоким, сложным, как эмоциональным, так и физическим. Энергия и страсть, с которой она подходит к каждой сцене, – это чудо, на которое можно смотреть вечно", – пояснил он журналистам.

Что примечательно, в последний раз Лорен появлялась на большом экране в мюзикле Роба Маршалла "Девять" 2009 года. Сейчас она отрабатывает 10-часовые съемки ежедневно и не жалуется на усталость.

Софи Лорен в 2016 году instagram/sophialorenitalianfan

Планируется, что фильм будет готов к марту 2020 года. В ролях также снимаются: актриса-трансгендер Абель Самора ("Кого бы вы взяли на необитаемый остров?"), Ренато Карпентьери ("Пираньи Неаполя"), Бабак Карими ("Развод Надера и Симин") и ребенок-актер Ибрахима Гайс в роли Момо.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2015 году Софи Лорен пришла на премьеру фильма "Темные тайны", поразив поклонников безупречной как для своего возраста фигурой. Также в сети были представлены работы знаменитого фотографа Альфреда Эйзенштадта, многие из которых были сделаны во время дружеских встреч с кинодивой и не предназначались для публикации.

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