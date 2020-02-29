В России состоялась премьера нового кинохита "Лед 2", сборы которого уже добрались до отметки в полтора миллиарда рублей. Однако далеко не всем зрителям она понравилась. Что не так с новым кинохитом?

Новый российский фильм "Лед 2" стал членом элитного киноклуба, куда входят "миллиардеры" российского проката. За 10 дней показа сборы картины превысили 1 млрд. руб. До него в 2020 году такой рекорд поставила лишь одна российская кинолента — кинокомедия "Холоп", собравшая около 3 млрд.рублей.

Главная героиня на пути к мечте

В первом фильме франшизы рассказывается о девушке Наде, которая с детских лет мечтала танцевать на льду под бурные аплодисменты зрителей. Главная героиня картины верила, что когда-нибудь она достигнет своей цели, и упорно двигалась к ней. В итоге Наде удалось добиться больших успехов в фигурном катании. Впереди девушку ждали громкие победы, красивая жизнь и прекрасный принц, но в один момент все быстро изменилось. Наде пришлось пережить много испытаний, чтобы опять стать счастливой.

Продолжение

В жизни Нади Лапшиной вроде бы все хорошо. Она живет с любимым мужем – хоккеистом Сашей. Вместе молодожены ждут рождения их первого ребенка. Но семейная идиллия будет нарушена. Главные герои фильма переживут настоящую трагедию.

В какой-то момент удача отвернется от них. Но нужно помнить, что настоящая сказка всегда заканчивается счастливо.

"Деградировали, опустились"

Несмотря на успех картины, нашлось достаточно зрителей, которым фильм не понравился. Так, на сайте "Кинопоиск" на "Лед-2" оставили разгромные рецензии. На него оставили чуть больше половины положительных отзывов. Зрители жаловались на "дыры" в сюжете, заштампованность и чужую музыку.

"Сюжета нет, выверенной драмы нет, одна индийская песнепляска. Во втором фильме авторы решили, что есть Петров, остальное не так важно? В принципе они были правы, Саша сделал и делает им кассу. Но за державу обидно. Обидно, что такому ставятся высокие оценки при словах 'сюжета там нет/сюжет подкачал, песни не свои, но да ладно, плакать можно'. Авторы поиздевались выставить такой сюжет в праздник любви, а зрители и приняли, можно не уважать дальше, можно дальше выпускать фильмы, где сюжет не главное. Обидно и за жанр спортивная драма, и за жанр мюзикл. Этот фильм ни то и ни другое", — написал один из зрителей.

Другой уничтожил картину за деградацию актеров и убогий сценарий. "Хотела увидеть кино о любви, семье, стремлении к победе, в конце концов. А получила толпу придурков и негодяев на экране. Надо отрезать начало фильма вплоть до сцены в загсе и приклеить его к первому фильму. Все остальное на помойку без сожалений", — негодовала зрительница.

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