Квентин Тарантино назвал лучший фильм на Хэллоуин

Голливудский режиссер Квентин Тарантино назвал фильм, который он рекомендует посмотреть на Хэллоуин. Это картина 1974 года "Дьявол отсчитал пять" Шона Макгрегора и Дэвида Шелдона.

Свою рекомендацию 54-летняя знаменитость дал во время беседы с продюсером Элаем Ротом, передает издание Entertainment Weekly. Тарантино признался, что сам недавно узнал об этом фильме ужасов, и когда посмотрел его – был впечатлен.

Отметим, что фильм "Дьявол отсчитал пять" рассказывает о группе детей-убийц, которые уничтожают взрослых. Главную роль в картине сыграл актер и музыкант Лейф Гаррет.

Кадр из фильма "Дьявол отсчитал пять" kinopoisk.ru

"Лейф Гаррет – лидер этих детей-убийц. И Лейф Гаррет играет просто потрясающе. Это замечательный и отраженный фильм, но это то, что делает его действительно большим. Он просто разорвал меня. Я подумал, что это просто замечательно", – поделился Тарантино.

Как сообщал OBOZREVATEL, британские ученые из компании Broadbandchoices провели исследование, по результатам которого назвали самый страшный фильм ужасов в истории. Так, им стала кинокартина "Синистер" режиссера Скотта Дерриксона, снятая в 2012 году.