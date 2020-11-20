Именитый американский актер заявил о том, что голливудские актеры не должны говорить о политике. Мол, они не имеют глубоких познаний в данных вопросах.

Также Курт Рассел выразил мнение, что всегда чувствовал, что актеров считают придворными шутами, ведь многие кинозрители ассоциируют артистов с конкретными киноперсонажами. А глубокое увлечение кино не должно отвлекать на политические интриги.

Однако в это же время Рассел вспомнил, что некоторые актеры добивались успеха в политике. К примеру, Рональд Рейган стал президентом США. Поэтому Курт признает, что при желании актер может научиться многим другим вещам.

А пока звезда Голливуда даже не подозревает о существовании Владимира Зеленского, предлагаем посмотреть высококлассный вестерн от Квентина Тарантино — "Омерзительная восьмерка". Здесь Курт Рассел сыграл "охотника за головами" "Вешателя".

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