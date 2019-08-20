Культовый фильм "Матрица" получит продолжение: названо имена первых актеров

Американская кинопродюсер Лана Вачовски подтвердила работу над 4-й частью культового фантастического боевика "Матрица".

К ролям Нео и Тринити в продолжении кинофильма вернутся известные актеры Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс, сообщает The Guardian.

Работу над новой частью "Матрицы" официально анонсировал и глава кинокомпании Warner Bros. Pictures Group Тоби Эммерих.

Тринити и Нео Кадр фильма

"Многие идеи, которые Лилли и я исследовали 20 лет назад о нашей реальности, сейчас еще более актуальны. Я очень рада, что эти персонажи вернулись в мою жизнь, и благодарна за еще один шанс поработать с моими блестящими друзьями", – сказала Вачовски. Напомним, над первыми фильмами "Матрицы" Лана работала вместе с сестрой Лилли (тогда еще братья Вачовски).

Лана Вачовски Todaу

Известно, что новый сценарий написан Ланой в соавторстве с фантастами-романистами Александаром Хемоном и Дэвидом Митчеллом. Вачовски выступит в фильме не только сценаристом, но и режиссером и продюсером.

Отметим, научно-фантастический философский экшен "Матрица", рассказывающий о мире будущего, в котором машины поработили человечество, вышел в 1998 году, собрав в мировом прокате $463 млн.

В 2003-м на экранах появились сразу два сиквела, "Матрица: Перезагрузка" и "Матрица: Революция", которые довели сборы трилогии до 1 млрд 632 миллионов долларов, однако были более прохладно встречены критиками и фанатами.

Киану Ривз instagram.com/gq

Киану Ривз instagram.com/gq

Кэрри-Энн Мосс instagram.com/carrieannemoss

Кэрри-Энн Мосс instagram.com/carrieannemoss

Как писал OBOZREVATEL, ранее стало известно, какой фильм может представить Украину на "Оскаре".

Так, Украинский оскаровский комитет завершил прием заявок для участия национальных фильмов в отборе на всемирно известную премию Американской академии кинематографических искусств и наук в категории "Международный полнометражный фильм".

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