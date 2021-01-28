Кто сыграет в продолжении сериала "Викинги": названы актеры

София Ковнир Кино 13:59, 28.01.2021 Обновлено: 14:03, 28.01.2021

Стриминговая платформа Netflix опубликовала список актеров, которые сыграют в продолжении известного сериала "Викинги: Вальхалла". Так, в ленте запланировано 24 серии.

В картине появится множество популярных знаменитостей. Исполнительным продюсером является Майкл Херст. Об этом стало известно на странице в Twitter Netflix.

Отметим, что пока дата премьеры неизвестна, но съемки пройдут в Ирландии.

Согласно сюжету, события развернутся спустя 100 лет после финала сериала. В ленте расскажут о приключениях таких викингов как Лейф Эриксон, Фрейдис, Харальд III Суровый и Вильгельм Завоеватель.

Стриминговая платформа Netflix опубликовала список актеров
Блог Амедиатеки

Так, в сериале "Викинги: Вальхалла" снимутся следующие актеры:

  • Сэм Корлетт сыграет Лейфа Эрикссона

  • Фрида Густавссон – Фрейдис Эриксдоттир

  • Лео Сутер – Харальд Сигурдссон

  • Брэдли Фригард сыграет роль Короля Кнута

  • Йоханнес Йоханнессон будет играть Олафа Харальдсона

  • Лаура Берлин сыграет богатую девушку Эмму Нормандскую

  • Дэвид Оукс будет Эрлом Годвином

  • Кэролайн Хендерсон сыграет в сериале Ярлу Хаакон

  • Поллианна Макинтош сыграет Эльфгифу Нортгемптонскую

  • Асбьерн Крог Ниссен появится в роли Ярла Каре

Кадр из сериала "Викинги"
Moslenta.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стриминговый сервис Netflix выпустил первый сезон сериала "Клуб Винкс" с рейтингом 18+. Кинолента является адаптацией одноименного мультсериала о феях.

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