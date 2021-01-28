Кто сыграет в продолжении сериала 'Викинги': названы актеры

Стриминговая платформа Netflix опубликовала список актеров, которые сыграют в продолжении известного сериала "Викинги: Вальхалла". Так, в ленте запланировано 24 серии.

В картине появится множество популярных знаменитостей. Исполнительным продюсером является Майкл Херст. Об этом стало известно на странице в Twitter Netflix.

Отметим, что пока дата премьеры неизвестна, но съемки пройдут в Ирландии.

Согласно сюжету, события развернутся спустя 100 лет после финала сериала. В ленте расскажут о приключениях таких викингов как Лейф Эриксон, Фрейдис, Харальд III Суровый и Вильгельм Завоеватель.

Так, в сериале "Викинги: Вальхалла" снимутся следующие актеры:

Сэм Корлетт сыграет Лейфа Эрикссона

Фрида Густавссон – Фрейдис Эриксдоттир

Лео Сутер – Харальд Сигурдссон

Брэдли Фригард сыграет роль Короля Кнута

Йоханнес Йоханнессон будет играть Олафа Харальдсона

Лаура Берлин сыграет богатую девушку Эмму Нормандскую

Дэвид Оукс будет Эрлом Годвином

Кэролайн Хендерсон сыграет в сериале Ярлу Хаакон

Поллианна Макинтош сыграет Эльфгифу Нортгемптонскую

Асбьерн Крог Ниссен появится в роли Ярла Каре

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стриминговый сервис Netflix выпустил первый сезон сериала "Клуб Винкс" с рейтингом 18+. Кинолента является адаптацией одноименного мультсериала о феях.