Кто сыграет в продолжении сериала "Викинги": названы актеры
Стриминговая платформа Netflix опубликовала список актеров, которые сыграют в продолжении известного сериала "Викинги: Вальхалла". Так, в ленте запланировано 24 серии.
В картине появится множество популярных знаменитостей. Исполнительным продюсером является Майкл Херст. Об этом стало известно на странице в Twitter Netflix.
Отметим, что пока дата премьеры неизвестна, но съемки пройдут в Ирландии.
Согласно сюжету, события развернутся спустя 100 лет после финала сериала. В ленте расскажут о приключениях таких викингов как Лейф Эриксон, Фрейдис, Харальд III Суровый и Вильгельм Завоеватель.
Так, в сериале "Викинги: Вальхалла" снимутся следующие актеры:
Сэм Корлетт сыграет Лейфа Эрикссона
Фрида Густавссон – Фрейдис Эриксдоттир
Лео Сутер – Харальд Сигурдссон
Брэдли Фригард сыграет роль Короля Кнута
Йоханнес Йоханнессон будет играть Олафа Харальдсона
Лаура Берлин сыграет богатую девушку Эмму Нормандскую
Дэвид Оукс будет Эрлом Годвином
Кэролайн Хендерсон сыграет в сериале Ярлу Хаакон
Поллианна Макинтош сыграет Эльфгифу Нортгемптонскую
Асбьерн Крог Ниссен появится в роли Ярла Каре
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стриминговый сервис Netflix выпустил первый сезон сериала "Клуб Винкс" с рейтингом 18+. Кинолента является адаптацией одноименного мультсериала о феях.