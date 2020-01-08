Главная Новости
8 января • обновлено в 12:53
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости кино

Кто получит Оскар-2020: прогнозы букмекеров

352
Читать материал на украинском

92-я церемония вручения наград премии "Оскар" за заслуги в области кинематографа за 2019 год состоится 9 февраля в театре "Долби" в Голливуде. Академией кинематографических искусств и наук будут представлены номинанты в 24 номинациях.

Аналитики называют главным претендентом на победу в номинации "Лучший фильм" картину Мартина Скорсезе "Ирландец". На втором месте оказалась лента Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде", а на третьем - "Брачная история" Ноа Баумбаха. OBOZREVATEL предлагает узнать прогнозы букмекеров.

Кто получит Оскар-2020: прогнозы букмекеров
Новости
"Чернобыль" получил "Золотой глобус": какие еще фильмы и шоу победили

Так, лидером в номинации "Лучший фильм" является "Однажды в Голливуде". "Лучшая женская роль" - Рене Зелвегер, "Лучший адаптированный сценарий" - Ирландец, "Лучшая мужская роль" - Хоакин Феникс, за роль Джокера в одноименном фильме.

Кто получит Оскар-2020: прогнозы букмекеров
Кто получит Оскар-2020: прогнозы букмекеров

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, кинокритики назвали лучшие фильмы, снятые за прошедшие десять лет. Рейтинг картин опубликовало авторитетное издание World of Reel путем опроса 250 критиков и представителей киноиндустрии.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Автор
Мария Дидык
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости кіно

Топ-публикации

Топ-блоги