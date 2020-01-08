Кто получит Оскар-2020: прогнозы букмекеров

92-я церемония вручения наград премии "Оскар" за заслуги в области кинематографа за 2019 год состоится 9 февраля в театре "Долби" в Голливуде. Академией кинематографических искусств и наук будут представлены номинанты в 24 номинациях.

Аналитики называют главным претендентом на победу в номинации "Лучший фильм" картину Мартина Скорсезе "Ирландец". На втором месте оказалась лента Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде", а на третьем - "Брачная история" Ноа Баумбаха. OBOZREVATEL предлагает узнать прогнозы букмекеров.

Так, лидером в номинации "Лучший фильм" является "Однажды в Голливуде". "Лучшая женская роль" - Рене Зелвегер, "Лучший адаптированный сценарий" - Ирландец, "Лучшая мужская роль" - Хоакин Феникс, за роль Джокера в одноименном фильме.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, кинокритики назвали лучшие фильмы, снятые за прошедшие десять лет. Рейтинг картин опубликовало авторитетное издание World of Reel путем опроса 250 критиков и представителей киноиндустрии.

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