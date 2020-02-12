Пошел гулять с собакой и умер: кого из звезд "Бумера" уже не стало

Остросюжетная, криминальная драма Петра Буслова “Бумер” вышла на экраны в 2003 г., сразу получила статус культовой, наравне с “Братом” и “Бригадой”, а актеры, снимавшиеся в картине, статус “звезд” отечественного кино.

В 2006 г. вышла вторая, заключительная часть дилогии “Бумер-2”. Фильм получился менее ярким, но был тепло встречен зрителями и не испортил общего впечатления. Актеры, сыгравшие в “Бумере” главные роли: Владимир Вдовиченков, Максим Коновалов, Андрей Мерзликин и Сергей Горобченко, востребованные актеры в российском кинематографе, их карьера состоялась.

Коновалов, Мерзликин, Вдовиченков, Горобченко

Но не всем так повезло, как этой “четверке”. Кто-то затерялся, кто-то так и остался на вторых ролях, а некоторых звезд “Бумера” уже нет в живых.

OBOZREVATEL рассказывает об актерах, которые уже ушли.

Сергей Шеховцов

В “Бумере” Шеховцову досталась небольшая эпизодическая роль, однако, у актера и до этого была довольно серьезная фильмография.

Сергей Шеховцев КП

После “Бумера” он снимался в сериалах “Дальнобойщики”, “Борис Годунов”, “Эшелон” "Дом для богатых", "Кровавая барыня", "Свой среди чужих" и пр. Кроме того, актер был задействован в нескольких театральных постановках во “МХАТе” и “Современнике”, где служил многие годы.

Сергей Шеховцев умер в июле 2018 г. и его смерть стала полной неожиданностью для родных и коллег. 30 июля он пошел гулять с собакой и выйдя на улицу потерял сознание. Прохожие вызвали скорую, но, увы, прибывшие на место медики лишь констатировали смерть, причиной которой стал сердечный приступ. Сергею Шеховцову было 56 лет.

Алексей Зайцев

У Алексея Зайцева в “Бумере” также небольшая роль, он сыграл тракториста. Алексей был в больше театральным актером, в кино снимался редко, и в основном в эпизодических ролях.

Александр Зайцев Скрин с фильма "Бумер"

Большую часть актерской жизни он отдал театрам Станиславского, Пушкина и Моссовета. На момент съемок “Бумера” Алексею Никифоровичу было уже за 60. Он прожил еще 15 лет и умер в мае 2018 г. на 80 году жизни.

Игорь Арташонов

Амплуа Игоря Арташонова в кино — это криминалитет, уголовники, чему способствовала характерная внешность актера.

Игорь Арташонов Cкрин с видео

Соответственно выглядит и перечень фильмов Арташонова: “Зона”, “Мур есть Мур”, “Бумер-2”, “Учитель в законе” и пр. В “Бумере-2” Игорь сыграла уголовника Зверева. Актер умер неожиданно для всех, 18 июля 2015 г. от тромбоэмболии легочной артерии. Игорю Арташонову был 51 год.

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