Американская актриса Кристен Стюарт сыграет принцессу Диану в новом фильме "Спенсер".

Съемки начнутся в 2021 году, а режиссером картины выступит Пабло Ларраин, сообщает издание Deadline.

Сюжет фильма раскроет историю рождественских каникул в начале 90-х годов, когда принцесса поняла, что их брак с Чарльзом не работает, и решила подать на развод, чтобы освободиться от королевских оков.

"Когда кто-то решает не быть королевой и говорит, что лучше будет собой, это серьезное решение, сказка переворачивается с ног на голову. Меня всегда это удивляло, я думал, что это очень тяжело. В этом будет суть фильма", – прокомментировал будущую картин режиссер Пабло Ларраин.

Пабло уверен, что звезда "Сумерек" отлично справиться с ролью, так как может быть загадочной, хрупкой и сильной одновременно.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Кристен Сюарт подвергают травле из-за сексуальной ориентации.