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3 марта • обновлено в 18:34
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Коронавирус был предсказан в Голливуде? Обнаружено любопытное совпадение со знаменитым блокбастером

1.7т
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В сети заметили любопытное сходство между событиями, которые развиваются в мире из-за распространения коронавируса Covid-2019 и сюжетом знаменитого голливудского блокбастера "Заражение".

Так, картина рассказывает о том, как в мире пытаются предотвратить эпидемию смертельного вируса неизвестного происхождения. OBOZREVATEL предлагает коротко ознакомиться с сюжетом фильма (смотрите видео в конце материала).

Всемирная организация здравоохранения совместно с Центром по контролю и профилактике заболеваний США работает над предотвращением распространения мощного вируса. В связи с тем, что инкубационный период заболевания очень короткий, а смертность и заразность слишком высоки, отследить его происхождение практически невозможно.

Кадр из фильма "Заражение"

Кадр из фильма "Заражение"

inverse.com

Смертность от вируса, против которого нет ни лечебных протоколов, ни вакцины, составляет более 20%. Мутирование вируса затягивает получение вакцины и многие больные погибают.

Примечательно, что по сюжету фильма вирус был занесен в США из Гонконга – специального административного района Китая. Как известно, бушующий в настоящее время коронавирус также впервые был обнаружен в Китае.

Кадр из фильма "Заражение"

Кадр из фильма "Заражение"

Сult-and-art.net

Отметим, прототипом фигурирующего в фильме вируса MEV-1 стал вирус Нипах, вспыхнувший в Малайзии в 1999 году.

В конце ленты медики разрабатывают вакцину и помещают образцы вируса для заморозки в контейнер, где уже хранятся культуры возбудителей атипичной пневмонии и свиного гриппа.

Совпадение между событиями, описанными в ленте "Заражения" и реальным распространением коронавируса в мире также заметила и исполнительница одной из главных ролей Гвинет Пэлтроу, о чем написала на личной странице в Instagram, опубликовав снимок в маске.

"Паранойя? Осторожность? Пандемия? Пропаганда? Пэлтроу свое дело знает и просто будет спать с этим весь полет. Я уже была в этом фильме. Берегите себя",– прокомментировала фотографию звезда.

Смотрите также трейлер фильма "Заражение":

Как сообщал OBOZREVATEL, в мире разрабатывается более 20 вакцин от коронавируса, которые могут быть представлены уже в ближайшее время.

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Автор
Ева Романова
Тема
Коронавирус
Тег
кино
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Dell Alex
Dell Alex
Так а в чем совпадения? ))))))))))))))
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