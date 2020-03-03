В сети заметили любопытное сходство между событиями, которые развиваются в мире из-за распространения коронавируса Covid-2019 и сюжетом знаменитого голливудского блокбастера "Заражение".

Так, картина рассказывает о том, как в мире пытаются предотвратить эпидемию смертельного вируса неизвестного происхождения. OBOZREVATEL предлагает коротко ознакомиться с сюжетом фильма (смотрите видео в конце материала).

Всемирная организация здравоохранения совместно с Центром по контролю и профилактике заболеваний США работает над предотвращением распространения мощного вируса. В связи с тем, что инкубационный период заболевания очень короткий, а смертность и заразность слишком высоки, отследить его происхождение практически невозможно.

Кадр из фильма "Заражение" inverse.com

Смертность от вируса, против которого нет ни лечебных протоколов, ни вакцины, составляет более 20%. Мутирование вируса затягивает получение вакцины и многие больные погибают.

Примечательно, что по сюжету фильма вирус был занесен в США из Гонконга – специального административного района Китая. Как известно, бушующий в настоящее время коронавирус также впервые был обнаружен в Китае.

Кадр из фильма "Заражение" Сult-and-art.net

Отметим, прототипом фигурирующего в фильме вируса MEV-1 стал вирус Нипах, вспыхнувший в Малайзии в 1999 году.

В конце ленты медики разрабатывают вакцину и помещают образцы вируса для заморозки в контейнер, где уже хранятся культуры возбудителей атипичной пневмонии и свиного гриппа.

Совпадение между событиями, описанными в ленте "Заражения" и реальным распространением коронавируса в мире также заметила и исполнительница одной из главных ролей Гвинет Пэлтроу, о чем написала на личной странице в Instagram, опубликовав снимок в маске.

"Паранойя? Осторожность? Пандемия? Пропаганда? Пэлтроу свое дело знает и просто будет спать с этим весь полет. Я уже была в этом фильме. Берегите себя",– прокомментировала фотографию звезда.

Смотрите также трейлер фильма "Заражение":

Как сообщал OBOZREVATEL, в мире разрабатывается более 20 вакцин от коронавируса, которые могут быть представлены уже в ближайшее время.

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