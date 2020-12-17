Королеву Англии в новом сериале сыграет темнокожая актриса: в сети разгорелся скандал

Британский телеканал Channel 5 выпустит мини-сериал из трех эпизодов о жизни Анны Болейн – второй жены английского короля Генриха VIII и матери королевы Елизаветы I. Главную роль в нем сыграет темнокожая актриса Джоди Тернер-Смит.

Так, в сети уже появились первые кадры со съемок исторической картины, которая получила название "Анна Болейн". Многие пользователи раскритиковали создателей за выбор исполнительницы роли королевы Англии. Более подробно о том, что известно о сериале и о реакции юзеров – читайте в материале OBOZREVATEL.

Что известно о сериале "Анна Болейн"

О проекте пока известно немного – сериал будет называться "Анна Болейн" и расскажет о последних несколько месяцев жизни королевы Англии, которую в 1536 году казнили по обвинению в супружеской измене. Авторы будущей ленты обещают переосмыслить борьбу королевы с патриархальным обществом и рассказать о ее биографии с феминистской точки зрения.

Анна Болейн и Джоди Тернер-Смит

Дата выхода сериала остается неизвестной, однако в сети обнародовали первые кадры со съемок: из них следует, что роль королевы исполнит британская актриса с ямайскими корнями Джоди Тейлор-Смит.

Джоди Тернер-Смит в образе Анны Болейн medialeaks.ru

Сериал "Анна Болейн": как отреагировали в сети на выбор главной героини

Большинство людей в соцсетях негативно отозвались о выборе Джоди на главную роль в сериале "Анна Болейн". Они заявили, что королева Англии не была темнокожей, поэтому актриса не подходит на эту роль.

Почему? Анна Болей была белой. Как мир отреагирует, если белый человек сыграет Мартина Лютера Кинга? Это нонсенс.

Абсурд. Мир сошел с ума.

Прекрасно. Теперь мы можем получить белокожего исполнителя роли Нельсона Манделы?

Это совершенно нелепо. Извините, я ничего не имею против темнокожих актеров/актрис, но как можно изобразить реальную историю, когда первоначальный персонаж был белым? Это просто странно. Не буду смотреть.

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Другие же, наоборот, встали на защиту авторов фильма. Они считают, что ничего плохого в том, чтобы темнокожие актеры играли белых персонажей нет – если именно цвет кожи не является важным аспектом сюжета.

Анна Болейн необязательно должна быть белой – она ​​белая только на портретах, но тот факт, что она белая – ничего о ней не говорит. А вот Мартин Лютер Кинг должен быть темнокожим, поскольку он был невероятной человеком, который боролся за права таких, как он сам.

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