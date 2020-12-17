Королеву Англии в новом сериале сыграет темнокожая актриса: в сети разгорелся скандал

Юля Ухина
Юля Ухина
Кино
2,7 т.
Темнокожая актриса сыграет Анну Болейн в историческом сериале

Британский телеканал Channel 5 выпустит мини-сериал из трех эпизодов о жизни Анны Болейн – второй жены английского короля Генриха VIII и матери королевы Елизаветы I. Главную роль в нем сыграет темнокожая актриса Джоди Тернер-Смит.

Так, в сети уже появились первые кадры со съемок исторической картины, которая получила название "Анна Болейн". Многие пользователи раскритиковали создателей за выбор исполнительницы роли королевы Англии. Более подробно о том, что известно о сериале и о реакции юзеров – читайте в материале OBOZREVATEL.

Что известно о сериале "Анна Болейн"

О проекте пока известно немного – сериал будет называться "Анна Болейн" и расскажет о последних несколько месяцев жизни королевы Англии, которую в 1536 году казнили по обвинению в супружеской измене. Авторы будущей ленты обещают переосмыслить борьбу королевы с патриархальным обществом и рассказать о ее биографии с феминистской точки зрения.

Анна Болейн и Джоди Тернер-Смит

Дата выхода сериала остается неизвестной, однако в сети обнародовали первые кадры со съемок: из них следует, что роль королевы исполнит британская актриса с ямайскими корнями Джоди Тейлор-Смит.

Джоди Тернер-Смит в образе Анны Болейн
Сериал "Анна Болейн": как отреагировали в сети на выбор главной героини

Большинство людей в соцсетях негативно отозвались о выборе Джоди на главную роль в сериале "Анна Болейн". Они заявили, что королева Англии не была темнокожей, поэтому актриса не подходит на эту роль.

  • Почему? Анна Болей была белой. Как мир отреагирует, если белый человек сыграет Мартина Лютера Кинга? Это нонсенс.

  • Абсурд. Мир сошел с ума.

  • Прекрасно. Теперь мы можем получить белокожего исполнителя роли Нельсона Манделы?

  • Это совершенно нелепо. Извините, я ничего не имею против темнокожих актеров/актрис, но как можно изобразить реальную историю, когда первоначальный персонаж был белым? Это просто странно. Не буду смотреть.

Королеву Англии в новом сериале сыграет темнокожая актриса: в сети разгорелся скандал
Королеву Англии в новом сериале сыграет темнокожая актриса: в сети разгорелся скандал
Королеву Англии в новом сериале сыграет темнокожая актриса: в сети разгорелся скандал
Королеву Англии в новом сериале сыграет темнокожая актриса: в сети разгорелся скандал

Другие же, наоборот, встали на защиту авторов фильма. Они считают, что ничего плохого в том, чтобы темнокожие актеры играли белых персонажей нет – если именно цвет кожи не является важным аспектом сюжета.

  • Анна Болейн необязательно должна быть белой – она ​​белая только на портретах, но тот факт, что она белая – ничего о ней не говорит. А вот Мартин Лютер Кинг должен быть темнокожим, поскольку он был невероятной человеком, который боролся за права таких, как он сам.

Королеву Англии в новом сериале сыграет темнокожая актриса: в сети разгорелся скандал

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