Королевская семья недовольна новым сезоном "Короны": СМИ назвали моменты, которые их смутили

По информации СМИ, премьера нового сезона сериала "Корона" вызвала бурное обсуждение у королевской семьи.

Их смутили несколько эпизодов, которые, по их мнению, не совпадают с реальностью, пишет "СтарХит".

Так, первый момент, который разочаровал Чарльза, касался лорда Маунтбеттена – двоюродного дедушки принца. По сюжету лорд осуждает его отношения с Камиллой и говорит, что семья разочарована поведением будущего монарха. Однако, это неправда.

Как сообщила королевский биограф Пенни Джунор, эта сцена не понравилась Чарльзу. Ведь принц всегда был близок с двоюродным дедушкой и не хотел бы, чтобы последний был показан в подобном ракурсе.

Премьера нового сезона сериала "Корона" вызвала бурное обсуждение у королевской семьи InStyle.ru

Кроме этого, в "Короне" мало уделено внимания роману Дианы с Джеймсом Хьюиттом, отношения которых длились около пяти лет. Отметим, что даже ходили слухи о том, что Гарри является сыном Хьюитта. Но в сериале отношения пары показаны как мимолетные.

Старший сын леди Ди Уильям тоже не остался в восторге от сериала "Корона". Он заявил, что сценаристы эксплуатируют и показывают отношения Дианы и Чарльза в неверном свете ради заработка денег.

Также в данной картине присутствует эпизод, в котором Чарльз оскорбляет Диану, едва не доводя ее до истерики. Этот момент также возмутил Уильяма, так как в жизни такой сцены не было.

Как сообщал OBOZREVATEL, названы главные фейки о королевской семье, которые показали в 4 сезоне сериала "Корона".