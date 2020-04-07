Главная Новости
7 апреля • обновлено в 11:03
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости кино

"Консультант": в Украине состоится премьера детективной мелодрамы. Когда и где смотреть

590
Читать материал на украинском

В Украине покажут 16-серийную детективную мелодраму совместного производства компании Star Media и канала "Украина" "Консультант".

Как сообщает пресс-служба, премьера состоится 13 апреля в 21:00 на канале "Украина". Сериал расскажет восемь запутанных историй с неординарным подходом к их расследованию.

В Украине покажут детективный сериал "Консультант"

В Украине покажут детективный сериал "Консультант"

пресс-служба

В центре сюжета суперкриминалист Борис Крылов (актер Алексей Морозов), которого называют современным Шерлоком Холмсом. Для раскрытия дел он будет использовать оригинальные методы работы. Однако настоящим испытанием для героя станет расследование гибели собственного отца.

Работая в полиции в качестве консультанта, он сталкивается с любовью всей своей жизни – когда-то его студенткой, а сейчас руководителем следственной группы Анной Воскресенской (актриса Алина Сергеева). Она сама воспитывает сына, а отношения с ним – ее самое больное место. Расследуя преступления и разыскивая преступников, криминалисты сталкиваются с тайнами прошлого и осознают, что их чувства все еще живы.

В Украине покажут детективный сериал "Консультант"

В Украине покажут детективный сериал "Консультант"

пресс-служба

Ранее OBOZREVATEL сообщал, будет ли третий сезон популярного сериала Оксаны Байрак "Ничто не случается дважды".

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Автор
Анна Михно
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кино

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 1462.

    Вылечились: 28. Умерли: 45.

  • В мире заболели более 1,3 миллиона человек, погибли – более 70 тысяч.

  • В Минздраве рассказали, когда может закончиться карантин в Украине.

  • Медики назвали предвестник скорой смерти при коронавирусе.

  • Швеция отказалась от карантина: школы и детские садики открыты, а местные жители ходят в рестораны.

Новости кіно

Топ-публикации

Топ-блоги