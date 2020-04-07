В Украине покажут 16-серийную детективную мелодраму совместного производства компании Star Media и канала "Украина" "Консультант".

Как сообщает пресс-служба, премьера состоится 13 апреля в 21:00 на канале "Украина". Сериал расскажет восемь запутанных историй с неординарным подходом к их расследованию.

В Украине покажут детективный сериал "Консультант" пресс-служба

В центре сюжета суперкриминалист Борис Крылов (актер Алексей Морозов), которого называют современным Шерлоком Холмсом. Для раскрытия дел он будет использовать оригинальные методы работы. Однако настоящим испытанием для героя станет расследование гибели собственного отца.

Работая в полиции в качестве консультанта, он сталкивается с любовью всей своей жизни – когда-то его студенткой, а сейчас руководителем следственной группы Анной Воскресенской (актриса Алина Сергеева). Она сама воспитывает сына, а отношения с ним – ее самое больное место. Расследуя преступления и разыскивая преступников, криминалисты сталкиваются с тайнами прошлого и осознают, что их чувства все еще живы.

В Украине покажут детективный сериал "Консультант" пресс-служба

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