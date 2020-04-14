"Консультант": о чем рассказывает сериал и где смотреть все серии онлайн

13 апреля на телеканале "Украина" состоялась премьера 16-серийной детективной мелодрамы под названием "Консультант".

Так, в центре сюжета сериала находится суперкриминалист Борис Крылов, прикованный к инвалидной коляске. Несмотря на опыт главного героя, настоящим испытанием для него становится расследование, в результате которого погибает его отец. Пытаясь вычислить людей, стоящих за этим преступлением, Борис сталкивается с тайнами прошлого, а также встречает любовь.

Сериал "Консультант" Фото: kino-nik.com

"Между всеми актерами сериала есть неписанная договоренность: играть предельно честно и по-настоящему проживать каждую сцену. Актеры выкладываются на все сто", – рассказал режиссер сериала Олег Туранский.

Сериал "Консультант" Фото: kino-nik.com

Сериал "Консультант": смотреть 1 серию онлайн

Сериал "Консультант": смотреть 2 серию онлайн

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