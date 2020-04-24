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24 апреля • обновлено в 10:59
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"Консультант": чем закончилась детективная мелодрама

1.1т
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Вечером 23 апреля на телеканале "Украина" завершился один из самых популярных украинских сериалов "Консультант".

Так, детективная мелодрама состояла из 16 серий. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, чем закончился сериал.

Чем закончился сериал "Консультант"

Чем закончился сериал "Консультант"

Фото: пресс-служба канала "Украина"

"Консультант" 15 серия

Анна увидит, что ее сын Леша убежал из дома и поймет, что он у Голубева. Она хочет добиться, чтобы мужчина, который изнасиловал ее 10 лет назад, оставил ее сына в покое. Поэтому пойдет к нему на встречу, взяв пистолет. Затем Голубев усыпит Анну и увезет ее к себе домой... Тем временем Крылов выйдет на след фармакомафии, связанной с аварией его отца.

"Консультант" 16 серия

В финальной 16 серии "Консультанта" связанная Анна очнется в доме Голубева, где находится и ее сын Леша. Голубев держит их у себя в заложниках, ведь убежден, что они – одна семья. Леша ни о чем не догадывается и думает, что находится в гостях у Голубева, пока не спустится в подвал и не увидит человека закованного в цепи. Тогда мальчик поймет, что он не в гостях, а в плену. Он найдет свою связанную маму в доме – Анна будет умолять его бежать. Параллельно с этим суперкриминалист Крылов придет в дом Голубева и попытается освободить Анну и ее сына. А Голубев будет требовать у нее под дулом пистолета признаться, чей Леша сын.

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Автор
Кристина Долматова
Место
Украина
Тег
кино
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