Когда выйдет новый эпизод сериала "Друзья": Меттью Перри раскрыл детали

Съемки специального выпуска культового сериала "Друзья" в очередной перенесли из-за пандемии коронавируса. Так, работу над новым эпизодом, который планировали отснять для HBO Max до конца текущего лета, планируют начать в марте 2021 года.

Об этом на личной странице в Twitter сообщил один из актеров картины – Мэттью Перри. Он также отметил, что с нетерпением ждет на воссоединение "Друзей".

"Воссоединение "Друзей" перенесено на начало марта. Похоже, у нас впереди напряженный год. И мне это нравится!" – заявил он.

Кадр из сериала "Друзья" filmpro.ru

Отметим, что в съемках новой серии "Друзей" примет участие шестерка оригинального состава актеров: Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер. По словам продюсеров, спецвыпуск не станет продолжением сериала – актеры предстанут в нем в роли самих себя.

Как писал OBOZREVATEL ранее, голливудская актриса Дженнифер Энистон, исполнившая одну из главных ролей в сериале "Друзья", поделилась новым фото со своими коллегами по сериалу.