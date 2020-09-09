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Кина не будет? Роберт Паттинсон заболел коронавирусом

Диванный критик
Диванный критик
Кино
1,6 т.
Кина не будет? Роберт Паттинсон заболел коронавирусом

Одному британскому актеру не хватало приключений на свою пятую точку. И он решил их успешно заработать!

Съемочная команда нового фильма о Бэтмене заявила, что среди них есть больной COVID-19. Позже оказалось, что им является Роберт Паттинсон. Его отправили домой лечиться, а съемки заморозили.

Дата премьеры пока остается неизменной — осень 2021 года. Остается надеяться, что Роберт снова не будет страдать фигней, как уже было в середине мая. А то точно останется без крыши над головой

А пока киноделы думают, что делать с новым Бэтменом, предлагаем вам посмотреть кинцо со старым — Бэтмен против Супермена: На заре справедливости. Хороший экшн и куча флэшбеков гарантированы!

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СШАкиноРоберт Паттинсон
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