В Киеве состоится КИБЕРТУРНИР M PLAY Сompetition CS: GO 2x2

Локация: MPlay Game Zone, кинотеатр Multiplex SkyMall, пр. Генерала Ватутина, 2т.

Дата: 15.12

Продолжительность: 10.00-18.00

Киносеть Multiplex и бренд для настоящих геймеров Republic of Gamers приглашает фанов CS: GO на кибертурнир MPlay Competition CS: GO 2x2. Команды из 2-х игроков могут регистрироваться на турнир на сайте Multiplex.ua.

В пятницу, 13.12, в 16.00 из всех зарегистрированных потенциальных участников рандомно будут выбраны 32 команды для непосредственного участия в турнире. Информацию об отборе участники смогут увидеть на сайте киносети и официальной странице Multiplex в FB.

Все, кого, к сожалению, мы не сможем пригласить в качестве основных игроков, будут приглашены на турнир в качестве запасных команд и зрителей. Финал турнира будет транслироваться на youtube-канале Multiplex.

На турнире будут разыгрываться ценные: мониторы, клавиатуры, мышки и др. Среди болельщиков, зрителей и запасных игрок также будут разыграны интересные призы. Кроме того, в соцсетях Multiplex состоится розыгрыш фирменных подарков.

