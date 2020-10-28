Киану Ривз поразил фанатов кардинальной сменой имиджа для "Матрицы 4". Фото

Елена Кордунова Кино 20:44, 28.10.2020

Голливудский актер Киану Ривз сделал ультракороткую стрижку и побрился для съемок в фильме "Матрица 4".

В таком виде его поймали папарацци в Германии. Именно там сейчас проходят съемки фильма. После появления фотографий в сети, их запостили на фанатских страницах в Instagram.

Фолловеры с восторгом восприняли изменения во внешности любимого актера. Ранее Ривз носил длинные волосы и бороду, которые уже стали неотъемлемыми атрибутами его образа.

Киану Ривз побрился наголо для съемок в "Матрице".
Instagram

Отметим, что о съемках продолжения киноистории "Матрицы" стало известно в 2019 году. Тогда создатели фильма анонсировали возвращение персонажа Ривза. Детали сюжета будущего фильма держат в секрете. Премьера запланирована на 21 декабря 2020 году.

Киану Ривз побрился налысо.
Instagram
Как выглядит Киану Ривз после смены имиджа.
Instagram
Киану Ривз кардинально сменил имидж.
Instagram
Киану Ривз побрился для роли в "Матрице".
Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее фото Киану Ривза нашли в украинском учебнике по всемирной истории за 10 класс.

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