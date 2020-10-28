Киану Ривз поразил фанатов кардинальной сменой имиджа для "Матрицы 4". Фото

Голливудский актер Киану Ривз сделал ультракороткую стрижку и побрился для съемок в фильме "Матрица 4".

В таком виде его поймали папарацци в Германии. Именно там сейчас проходят съемки фильма. После появления фотографий в сети, их запостили на фанатских страницах в Instagram.

Фолловеры с восторгом восприняли изменения во внешности любимого актера. Ранее Ривз носил длинные волосы и бороду, которые уже стали неотъемлемыми атрибутами его образа.

Отметим, что о съемках продолжения киноистории "Матрицы" стало известно в 2019 году. Тогда создатели фильма анонсировали возвращение персонажа Ривза. Детали сюжета будущего фильма держат в секрете. Премьера запланирована на 21 декабря 2020 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее фото Киану Ривза нашли в украинском учебнике по всемирной истории за 10 класс.