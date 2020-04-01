Легенда советского кино, комедия Леонида Гайдая "Кавказская пленница" впервые вышла на большие экраны 53 года назад – 1 апреля 1967 года.
Романтическая история о Шурике и Нине вмиг завоевала популярность не только в СССР, но и за его пределами, а исполнительница главной роли Наталья Варлей после премьеры проснулась звездой и секс-символом эпохи. OBOZREVATEL предлагает узнать, как изменилась знаменитая артистка и как выглядит сейчас.
Наталья Варлей и Юрий Никулин в фильме "Кавказская пленница"
Очаровательная "комсомолка, спортсменка и просто красавица" Наталья Варлей до съемок "Кавказской пленницы" работала эквилибристкой Московского государственного цирка.
Наталья Варлей
Fishki.net
Всесоюзную известность актриса получила именно после выхода фильма "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", в котором играла главную роль комсомолки Нины. Жена режиссера Леонида Гайдая, Нина Гребешкова, рассказывала, что на роль Нины он пробовал огромное количество актрис, но остановился на актрисе из-за ее естественного обаяния и юношеской непосредственности.
Наталья Варлей
Uznayvse.ru
Наталья Варлей
Golbis
Наталья Варлей
Fishki.net
Наталья Варлей
Наталья Варлей
В 2020 году Варлей исполнится 73 года, но, несмотря на уважительный возраст, актриса выглядит элегантно и женственно. Наталья неоднократно признавалась, что привлекательная внешность и отличная физическая форма сохранились благодаря здоровому образу жизни. Варлей занимается спортом и тщательно ухаживает за собой.
Наталья Варлей
"Мир тесен"
Наталья Варлей
Instagram @nvarleiofficial
Наталья Варлей
Известия
Наталья Варлей
Известия
Ранее OBOZREVATEL также писал о том, как изменились популярнейшие советские актрисы, которых считали секс-символами эпохи.
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