Легенда советского кино, комедия Леонида Гайдая "Кавказская пленница" впервые вышла на большие экраны 53 года назад – 1 апреля 1967 года.

Романтическая история о Шурике и Нине вмиг завоевала популярность не только в СССР, но и за его пределами, а исполнительница главной роли Наталья Варлей после премьеры проснулась звездой и секс-символом эпохи. OBOZREVATEL предлагает узнать, как изменилась знаменитая артистка и как выглядит сейчас.

Наталья Варлей и Юрий Никулин в фильме "Кавказская пленница" Pinterest

Очаровательная "комсомолка, спортсменка и просто красавица" Наталья Варлей до съемок "Кавказской пленницы" работала эквилибристкой Московского государственного цирка.

Наталья Варлей Fishki.net

Всесоюзную известность актриса получила именно после выхода фильма "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", в котором играла главную роль комсомолки Нины. Жена режиссера Леонида Гайдая, Нина Гребешкова, рассказывала, что на роль Нины он пробовал огромное количество актрис, но остановился на актрисе из-за ее естественного обаяния и юношеской непосредственности.

Наталья Варлей Uznayvse.ru

Наталья Варлей Golbis

Наталья Варлей Fishki.net

Наталья Варлей Pinterest

Наталья Варлей Pinterest

В 2020 году Варлей исполнится 73 года, но, несмотря на уважительный возраст, актриса выглядит элегантно и женственно. Наталья неоднократно признавалась, что привлекательная внешность и отличная физическая форма сохранились благодаря здоровому образу жизни. Варлей занимается спортом и тщательно ухаживает за собой.

Наталья Варлей "Мир тесен"

Наталья Варлей Instagram @nvarleiofficial

Наталья Варлей Известия

Наталья Варлей Известия

Ранее OBOZREVATEL также писал о том, как изменились популярнейшие советские актрисы, которых считали секс-символами эпохи.

Все самое интересное из жизни Меган Маркл - читайте у нас в Instagram!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.