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1 апреля • обновлено в 05:09
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"Кавказской пленнице" – 53: как изменилась секс-символ СССР Варлей. Откровенные фото

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Легенда советского кино, комедия Леонида Гайдая "Кавказская пленница" впервые вышла на большие экраны 53 года назад – 1 апреля 1967 года.

Романтическая история о Шурике и Нине вмиг завоевала популярность не только в СССР, но и за его пределами, а исполнительница главной роли Наталья Варлей после премьеры проснулась звездой и секс-символом эпохи. OBOZREVATEL предлагает узнать, как изменилась знаменитая артистка и как выглядит сейчас.

Наталья Варлей и Юрий Никулин в фильме "Кавказская пленница"

Наталья Варлей и Юрий Никулин в фильме "Кавказская пленница"

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Очаровательная "комсомолка, спортсменка и просто красавица" Наталья Варлей до съемок "Кавказской пленницы" работала эквилибристкой Московского государственного цирка.

Наталья Варлей

Наталья Варлей

Fishki.net

Всесоюзную известность актриса получила именно после выхода фильма "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", в котором играла главную роль комсомолки Нины. Жена режиссера Леонида Гайдая, Нина Гребешкова, рассказывала, что на роль Нины он пробовал огромное количество актрис, но остановился на актрисе из-за ее естественного обаяния и юношеской непосредственности.

Наталья Варлей

Наталья Варлей

Uznayvse.ru

Наталья Варлей

Наталья Варлей

Golbis

Наталья Варлей

Наталья Варлей

Fishki.net

Наталья Варлей

Наталья Варлей

Pinterest

Наталья Варлей

Наталья Варлей

Pinterest

В 2020 году Варлей исполнится 73 года, но, несмотря на уважительный возраст, актриса выглядит элегантно и женственно. Наталья неоднократно признавалась, что привлекательная внешность и отличная физическая форма сохранились благодаря здоровому образу жизни. Варлей занимается спортом и тщательно ухаживает за собой.

Наталья Варлей

Наталья Варлей

"Мир тесен"

Наталья Варлей

Наталья Варлей

Instagram @nvarleiofficial

Наталья Варлей

Наталья Варлей

Известия

Наталья Варлей

Наталья Варлей

Известия

Ранее OBOZREVATEL также писал о том, как изменились популярнейшие советские актрисы, которых считали секс-символами эпохи.

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Автор
Ева Романова
Место
Россия
Теги
Новости России шоу-бизнес кино СССР
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