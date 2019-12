Наравне с "Ирландцем" Скорсезе: картина украинских продюсеров попала в топ-10 фильмов 2019 года

Фильм украинских продюсеров Олега Кохана и Алексея Макухина Give me liberty попал в топ-10 фильмов 2019 года.

Режиссерская работа Кирилла Михановского попала сразу в два рейтинга — изданий Hollywood Reporter и Washington Post.

Независимый фильм с небольшим бюджетом оказался в одном ряду с такими грандами как Ирландец Мартина Скорсезе, Однажды в Голливуде Квентина Тарантино и победителем Каннского фестиваля Паразитами Пон Чжун Хо.

Премьера фильма состоялась на фестивале Sundance 2019, а доработанная версия была представлена в программе Двухнедельник режиссеров на Каннском кинофестивале 2019.

Фильм получил хорошие отзывы в прессе. "Абсолютно, восхитительно непредсказуемый от сцены к сцене, Give Me Liberty увлекает вас своими захватывающими действием и взрывами разностороннего юмора", — писала о нем The New York Times.

В основе сюжета фильма — хроника одного хаотичного, напряженного и смешного дня молодого водителя микроавтобуса. Главный герой — эмигрант Вик — пытается вовремя доставить своих разных как сама Америка пассажиров в пункт назначения. Но улицы Милуоки перекрыты, судьбы героев переплетаются и они открывают жизнь друг друга.

Продюсеры планируют, что украинские зрители смогут увидеть этот фильм в 2020 году.

"Над созданием фильма работала большая команда из разных стран, поэтому особенно приятно получить подтверждение, что в 21 веке кино действительно не имеет границ и национальностей, а темы, которые поднял Кирилл Михановский откликаются в сердцах зрителей Европы и США. Это по-настоящему независимый фильм, который состоялся благодаря коллективным усилиям. Мы благодарны всей команде и особенно Кириллу Михановскому, Элис Остин, Валу Абелю, Сергею Штерну", — рассказали продюсеры Кохан и Макухин.

Кроме того, по достоинству были оценены актерские дебюты двух актеров — Криса Галуста и Лорен Спенсер, роли которых критики The Hollywood Reporter включили в 25 лучших актерских работ 2019 года наряду с Антонио Бандерасом, Брэдом Питом, Хоакином Фениксом, Скарлетт Йохансон и другими.

Как ранее писал OBOZREVATEL, ранее аналитики назвали главных претендентов на победу премии "Оскар-2020". Церемония награждения состоится 9 февраля. Американская академия кинематографических искусств и наук опубликовала короткий список претендентов. Украинская драма "Домой" Наримана Алиева не вошла в список в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

