Карантин выходного дня в Украине: как будут работать кинотеатры

София Ковнир Кино 17:00, 13.11.2020 Обновлено: 17:07, 13.11.2020

Согласно постановлению Кабинета министров, в связи с введением карантина выходного дня в Украине кинотеатры будут работать с определенными ограничениями.

Об этом стало известно в ходе заседания правительства 11 ноября, которое транслировалось на YouTube-канале.

На территории Украины будут действовать ограничения, которые вводили в "оранжевой зоне".

Так, по новым правилам будет запрещена деятельность кинотеатров и театров с заполненностью залов в них более чем на 50% мест в каждом отдельном зале.

В Украине кинотеатры будут работать с определенными ограничениями
Delo.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине штрафа за нарушение карантина выходного дня можно избежать, если знать тактику поведения в суде.

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