Карантин выходного дня в Украине: как будут работать кинотеатры

Согласно постановлению Кабинета министров, в связи с введением карантина выходного дня в Украине кинотеатры будут работать с определенными ограничениями.

Об этом стало известно в ходе заседания правительства 11 ноября, которое транслировалось на YouTube-канале.

На территории Украины будут действовать ограничения, которые вводили в "оранжевой зоне".

Так, по новым правилам будет запрещена деятельность кинотеатров и театров с заполненностью залов в них более чем на 50% мест в каждом отдельном зале.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине штрафа за нарушение карантина выходного дня можно избежать, если знать тактику поведения в суде.