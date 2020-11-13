Карантин выходного дня в Украине: как будут работать кинотеатры
Согласно постановлению Кабинета министров, в связи с введением карантина выходного дня в Украине кинотеатры будут работать с определенными ограничениями.
Об этом стало известно в ходе заседания правительства 11 ноября, которое транслировалось на YouTube-канале.
На территории Украины будут действовать ограничения, которые вводили в "оранжевой зоне".
Так, по новым правилам будет запрещена деятельность кинотеатров и театров с заполненностью залов в них более чем на 50% мест в каждом отдельном зале.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине штрафа за нарушение карантина выходного дня можно избежать, если знать тактику поведения в суде.