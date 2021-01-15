Каким был первый выпуск "Ералаша" команды Грачевского. Видео

После смерти создателя "Ералаша" Бориса Грачевского в сети вспомнили, каким был первый выпуск киножурнала.

Он был выпущен в 1974 году, говорится на странице "Газета.Ru" в Twitter. В выпуске было три миниатюры (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Первая миниатюра "Позорное пятно" была снята командой Грачевского по сценарию "Агнии Барто".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, российский кинорежиссер, создатель "Ералаша" Борис Грачевский умер от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Ему был 71 год.