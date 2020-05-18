Какие сериалы смотреть в мае 2020: 6 самых интересных

На украинском телевидении весной вышло несколько новых сериалов. Так, к примеру, некоторые из них, такие как "Ветер любви", "Предвзятое отношение", "Женские секреты", успели покорить телезрителей Украины.
И это лишь часть из новых проектов. Специально для своих читателей OBOZREVATEL предлагает подборку из самых новых и самых интересных сериалов мая 2020 (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Я знаю, что это правда"
Экранизация одноименного романа Уолли Лэма от HBO. В драме актер Марк Руффало сыграл роли братьев-близнецов: Доминика, который вспоминает тяжелое детство, переживает смерть первенца и пытается выяснить семейные секреты, и Томаса, страдающего от параноидальной шизофрении.
"Бар "Эдди" ("Водоворот")
Мини-сериал "Бар "Эдди" от Netflix – история об обитателях загибающегося джаз-клуба в Париже. Продюсером и режиссером выступил автор "Одержимости" и "Ла-Ла Ленда" Дэмьен Шазелл.
"Космические войска"
Сатирический сериал от создателей популярнейшего "Офиса". Главные роли сыграли знаменитые Стив Карелл и Джон Малкович.
"Сквозь снег"
Постапокалиптический триллер южнокорейского режиссера Пона Чжун Хо, лауреата четырех премий "Оскар" за фильм "Паразиты". "Сквозь снег" стал экранизацией французского романа Le Transperceneige. Сериал рассказывает о будущем Земли, когда жизнь почти исчезнет после экологического катаклизма и температура на планете опустится ниже 100 градусов по Цельсию.
"Кайфтаун"
Главный герой сериала – представитель федеральной службы, занимающийся расследованием дел, связанных с рыболовством. Персонаж оказывается в эпицентре разворачивающегося скандала, связанного с распространением наркотиков в регионе.
"Личная жизнь"
Каждый сезон нового комедийного сериала HBO Max будет посвящен описанию личной жизни отдельно взятого персонажа. Проект – уже в заявке на главную телепремию США "Эмми".
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