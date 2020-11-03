Какие сериалы посмотреть в ноябре: назван список премьер

В ноябре запланировано несколько выходов долгожданных сериалов. Достойных премьер немало, а также зрителей ожидают новинки, которые смогут приятно удивить.

Какие сериалы можно посмотреть в этом месяце – пишет Telegram-канал "Котел сериалов".

"Хороший доктор" ("The Good Doctor") – четвертый сезон

Жанр: драма

Медицинский сериал рассказывает о молодом хирурге. Врач устраивается на работу в большой госпиталь, где ему предстоит каждый день спасать жизни людей. Проблема лишь в том, что главный герой страдает от аутизма...

Премьера состоится 2 ноября.

"Детство Шелдона" ("Young Sheldon") – четвертый сезон

Жанр: комедия

Помните сериал "Теория большого взрыва"? Да? Отлично! "Детство Шелдона" – спин-офф известного шоу. Только здесь мы узнаем о сложном детстве вундеркинда Шелдона Купера.

Премьера состоится уже 5 ноября.

"Темные начала" ("His Dark Materials") – второй сезон

Жанр: фэнтези драма

Шоу рассказывает о девочке Лире. Она живет в параллельном мире, где наука, вера и магия тесно переплетены. Лира отправляется на поиски своего похищенного друга, что приведет к раскрытию зловещего заговора.

Сериал является экранизацией фэнтези-трилогии Филипа Пулмана "Темные начала".

Премьера состоится уже 16 ноября.

"Индустрия" ("Industry") – первый сезон

Жанр: драма

Действие сериала разворачивается в Лондоне вскоре после финансового коллапса 2008 года. Главные герои – выпускники экономических вузов, которые пытаются устроится на работу в один из крупнейших банков в Англии. Им предстоит враждовать с бывшими одногруппниками ради места под солнцем.

Премьера состоится уже 9 ноября.

"Учительница" ("A Teacher") – первый сезон

Жанр: драма

Сериал рассказывает об отношениях учительницы и ее ученика. К чему приводит такая противозаконная любовь?

Премьера состоится 10 ноября.

"Корона" ("The Crown") – четвертый сезон

Жанр: историческая драма

Что же творится за закрытыми дверями Букингемского дворца? Какие интриги там плетутся, какие романы там крутятся, а какие махинации проводятся? Обо всем этом подробно рассказывает биографический сериал "Корона". История правления королевы Великобритании Елизаветы II с неожиданного ракурса, которая охватывает несколько десятилетий жизни страны в послевоенное время.

Премьера состоится уже 15 ноября.

"Бортпроводница" ("The Flight Attendant") – первый сезон

Жанр: триллер, комедия

На утро после вечеринки, стюардесса Кэсси просыпается в одной кровати с трупом. Девушка абсолютно ничего не помнит. Теперь ей предстоит распутать этот клубок нитей, дабы оправдаться.

Премьера состоится 26 ноября.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появился тизер украинского сериала "Секс, Інста і ЗНО", режиссером которого стал Антонио Лукич.