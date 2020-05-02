Какие новые сериалы покажут на украинском ТВ в мае: что смотреть

В мае 2020 года украинское телевидение порадует зрителей премьерами концерта и нескольких новых сериалов.

OBOZREVATEL предлагает читателям узнать, что смотреть в ближайшее время.

"Гуцулка Ксеня"

3 мая в 22:20 на телеканале "1+1" состоится показ украинской ленты "Гуцулка Ксеня". События фильма-мюзикла, который снят по мотивам одноименной оперетты Ярослава Барнича, разворачиваются в 1939 году. Американский миллионер украинского происхождения завещает своему сыну Яро большую сумму денег. Но только при условии, что он женится на "сознательной украинке".

Парень приезжает в Украину в поисках невесты, где встречает гуцулку Ксеню. Девушка меняет все его планы.

1+1

"Припутни"

Также 3 мая на "1+1" в 00:10 состоится премьера украинской картины "Припутни". События в фильме разворачиваются в течение суток. В центре сюжета – судьба трех женщин.

segodnya.ua

"Папаньки-2"

11 мая в 20:15 на телеканале СТБ зрители увидят второй сезон сериала "Папаньки" от "Дизель студио".

В центре сюжета – четыре друга, которые живут в одном дворе столичной многоэтажки. Кроме мужских интересов, их объединяют две важные темы – воспитание детей и отношения со своими вторыми половинками. Они часто попадают в забавные и смешные ситуации, но в результате любовь и настоящая поддержка преодолевают все.

СТБ

"Филин"

12 мая в 13:30 на канале "Украина" состоится премьера 40-серийного детективного сериала "Филин". По сюжету работники нового отдела полиции расследуют запутанные уголовные дела. В этом им помогает специальная компьютерная программа под названием "Филин".

"В основу сериала положены две основные темы. Первая – роль женщины в мужском мире. В нашем случае, две главные героини – Марго и Кира, круглосуточно под прессом недоверия: со стороны коллег, со стороны фигурантов их расследований, а также, что очень важно, со стороны друг друга, как профессиональные конкурентки. Вторая тема – борьба "старого" с "новым". Смогут ли сотрудничать представители "старой" и "новой" систем?", – поделилась креативный продюсер канала "Украина", директор продакшн компании "Теле Про" Елена Канишевская.

канал "Украина"

Онлайн-концерт "Евровидение: Европа сияет светом"

16 мая в 22:00 телеканалы СТБ и UA: ПЕРШИЙ покажут онлайн-концерт "Евровидение: Европа сияет светом", который организовали вместо отмененного финала международного песенного конкурса "Евровидение-2020". В шоу будут участвовать не только представители стран-участников 2020 года, но звезды "Евровидения" последних лет.

СТБ

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинский телеканал СТБ представил громкую премьеру – сериал "Жизнь прекрасна", который с первых серий полюбился зрителям.