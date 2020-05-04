Какие новые фильмы покажут в Украине в мае: что смотреть

В мае 2020 года на украинских зрителей ожидают несколько премьер фильмов.
OBOZREVATEL предлагает читателям узнать, что смотреть в ближайшее время.
"Вне игры"
7 мая в Украине состоится премьера американского фильма "Вне игры", главную роль в котором исполнил Бен Аффлек. В центре сюжета бывший баскетболист, карьеру которого испортил алкоголь. Однако у него появляется шанс все исправить.
"Таинственный сад"
7 мая также выйдет картина, снятая по мотивам одноименного романа Френсиса Годгсона Бернета. Фильм рассказывает историю маленькой девочки Мэри Леннокс, которая недавно потеряла родителей. Из-за этого героиня переезжает к своему дяде в большой особняк, где обнаруживает волшебный сад, который может исполнить любые желания.
“История Дэвида Копперфилда”
14 мая украинские зрители смогут увидеть фильм, основанный на автобиографическом романе Чарльза Диккенса. Картина расскажет о приключениях молодого писателя Дэвида Копперфилда.
"Ночной патруль"
21 мая состоится премьера драмы, которая расскажет историю о троих полицейских. Они получают важное задание: доставить беженца в Таджикистан, где его ждет смертная казнь. Однако главные герои решают дать возможность сбежать арестованому.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, какие новые сериалы покажут на украинском ТВ в мае.
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