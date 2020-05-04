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4 мая • обновлено в 22:30
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Какие новые фильмы покажут в Украине в мае: что смотреть

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В мае 2020 года на украинских зрителей ожидают несколько премьер фильмов.

OBOZREVATEL предлагает читателям узнать, что смотреть в ближайшее время.

Какие новые фильмы покажут в Украине в мае: что смотреть

"Вне игры"

7 мая в Украине состоится премьера американского фильма "Вне игры", главную роль в котором исполнил Бен Аффлек. В центре сюжета бывший баскетболист, карьеру которого испортил алкоголь. Однако у него появляется шанс все исправить.

"Таинственный сад"

7 мая также выйдет картина, снятая по мотивам одноименного романа Френсиса Годгсона Бернета. Фильм рассказывает историю маленькой девочки Мэри Леннокс, которая недавно потеряла родителей. Из-за этого героиня переезжает к своему дяде в большой особняк, где обнаруживает волшебный сад, который может исполнить любые желания.

“История Дэвида Копперфилда”

14 мая украинские зрители смогут увидеть фильм, основанный на автобиографическом романе Чарльза Диккенса. Картина расскажет о приключениях молодого писателя Дэвида Копперфилда.

"Ночной патруль"

21 мая состоится премьера драмы, которая расскажет историю о троих полицейских. Они получают важное задание: доставить беженца в Таджикистан, где его ждет смертная казнь. Однако главные герои решают дать возможность сбежать арестованому.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, какие новые сериалы покажут на украинском ТВ в мае.

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Автор
Анна Михно
Место
Украина
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