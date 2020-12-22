Какие фильмы выпустит Disney в ближайшие годы: обнародован список

В течение нескольких лет кинокомпания Disney планирует выпустить множество интересных фильмов и сериалов. Так, зрителей ожидают более 100 кинолент.

По словам генерального директора Боба Чапека, также в планах создать 10 сериалов по "Звездным войнам" и "Marvel". Об этом сообщает издание Tech Xplore (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Как стало известно, на Disney+ выйдут такие картины, как "Пиноккио", "Питер Пэн и Венди", продолжение "Зачарованных" и фильм "Райя и последний дракон".

Также в список запланированных лент входят следующие сериалы и фильмы:

"Андор"

Американский телесериал по вселенной "Звездных войн", который должен выйти на экраны в 2022 году. Является приквелом к фильму "Изгой-один. Звездные войны: Истории" 2016 года. Сериал будет состоять из 12 эпизодов.

"Плохая партия"

Мультсериал рассказывает о приключениях экспериментальных клонов, каждый из которых обладает уникальными навыками.

"ВандаВижен"

Американский мини-сериал производства Marvel Studios. Сюжет сериала, действие которого происходит в киновселенной Marvel, разворачивается после событий фильма "Мстители: Финал".

"Локи"

Суперзлодей Локи из вселенной Marvel получил собственный мини-сериал. Главного героя, как и в фильмах про "Мстителей", сыграет Том Хиддлстон.

"Сокол и Зимний Солдат"

Американский мини-сериал, основанный на персонажах Marvel Comics. Второй телесериал, официально являющийся каноном кинематографической вселенной Marvel и продолжением фильма "Мстители: Финал".

"Асока"

Спин-офф "Мандалорца", который расскажет историю Асока Тано в исполнении Розарио Доусон.

Асока Игромания

"Рейнджеры Новой Республики"

Игровой сериал по вселенной "Звездных войн", анонсированный 10 декабря 2020 года. Сериал будет связан сквозным сюжетом с проектами "Звездные войны: Мандалорец" и "Звездные войны: Асока".

Рейнджеры Новой Республики Zone of Games Forum

"Оби-Ван Кеноби"

Телесериал о вселенной "Звездных войн", который должен выйти на экраны в 2022 году. Его главным героем станет джедай Оби-Ван Кеноби в исполнении Юэна Макгрегора.

"Звездные войны: Видения"

Сериал состоит из короткометражных анимационных серий, представленных в виде аниме, и рассказывающих о событиях, происходящих в далекой галактике.

Звездные войны: Видения GoodFon

"Лендо"

В киноленте расскажут о приключениях любимого мерзавца галактики Лендо Калриссиан.

Лендо Shazoo

"Послушник"

Сериал перенесет зрителей в галактику темных секретов и новых темных сил в эпоху Высокой республики.

Послушник Noob-Club

"Звездные войны: История дроида"

Анимационный телефильм, в котором представят нового персонажа, сопровождающегося R2-D2 и C-3PO.

Звездные войны: История дроида Vertigo

"Уиллоу"

Действие происходит спустя десятилетия после событий фильма Рона Ховарда 1988 года.

Уиллоу Afisha.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, популярный сервис HBO Max презентовал кинолюбителям фильмы и сериалы, которые выйдут в 2021-2022 годах.