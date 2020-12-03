Какие фильмы можно посмотреть в кинотеатрах после отмены карантина выходного дня: опубликован список

После того как Кабинет министров Украины отменил карантин выходного дня, в кинотеатрах снова анонсировали выход долгожданных фильмов. Так, начиная с этой субботы у вас будет возможность посмотреть несколько кинолент.

Среди них есть как украинские документальные картины, так и зарубежные комедии. Подробней о предстоящих фильмах – читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Дублерша

Девушка по имени Кэнди всю жизнь мечтала стать выдающейся актрисой. Ее комедийные роли завораживали каждого зрителя, однако успех к ней не пришел. Кэнди устала постоянно быть чьей-то дублершей. Сможет ли Кэнди найти в себе силы для актерской карьеры, или же проявит себя в чем-то другом – вы сможете узнать, посетив сеанс киноленты.

Леди-гонщица

16-летняя Элли Лансинг только получила водительское удостоверение и ее переполняют эмоции. Впереди много дорог, но сейчас ее ждет именно та, которая приведет к дяде Тиму – родного брата отца, которого девушка не знает, потому что тот погиб еще до ее рождения. Тим учит девушку ремонтировать машины и умело ездить на них. Очень скоро на местных гонках Элли не будет равных.

Юки

Национальная хоккейная лига объединяет все хоккейные клубы Канады и США. Начиная с 1927 года главным призом Лиги является Кубок Стэнли, который раз в год вручается победителю. Каждая команда-победитель имеет право оставить на кубке памятную надпись – имена игроков. О десяти из этих игроков, украинцах по происхождению, пойдет речь в фильме.

Осторожно, Кенгуру!

Марк – музыкант, живущий в заброшенной квартире в Берлине. Однажды раздается звонок в дверь, и он оказывается лицом к лицу с говорящим Кенгуру. Быстро убедив Марка, что вместе им будет гораздо веселее, Кенгуру без дальнейших церемоний переезжает в его холостяцкое жилье. С этого момента он начинает править жизнью Марка, задавая ему философские вопросы и доставляя им обоим неприятности.

Мать Апостолов

Любовь матери – безмерна. Когда ее сыну угрожает опасность, она бросается ему на помощь. Ради спасения ребенка она способна на все, даже пройти сквозь ад войны. Когда София узнает, что самолет ее сына сбит, она отправляется на его поиски. Но никто не знает, где ее сын, выжил ли он, или может попал в плен. Ради его спасения женщине придется отчаянно пройти сквозь опасные испытания, враждебную ненависть и угрозы.

Ваш Василий

В фильме про настоящего Василия Стуса рассказывают его родные – сестра Мария и сын Дмитрий, а также единомышленники и товарищи. Реальная история жизни поэта, построенная на отрывках из стихов, дневников, писем, выступлений и фрагментов из допросов.

Как сообщал OBOZREVATEL, этой зимой зрителей ожидает множество новинок в мире сериалов, которые стоит посмотреть каждому. Поэтому обнародован список кинолент, которые выйдут зимой 2021 года.