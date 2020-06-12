Как в СССР пытались забыть культ Сталина и при чем тут отец Михаила Ефремова. Документ

Отец российского актера Михаила Ефремова, который 8 июня устроил смертельную аварию в центре Москвы, актер Олег Ефремов, был одним из подписантов письма Леониду Брежневу о недопустимости реабилитации Иосифа Сталина.

Это письмо известно истории как "Письмо двадцати пяти". Оно представляло собой открытое обращение деятелей науки, литературы и искусства, написанное 14 февраля 1966 года. О смысле данного документа и его предпосылках рассказывает OBOZREVATEL.

Памятник Сталину в Гори, Грузия (снесен в июне 2010), – последний снесенный из крупных wikipedia.org

Десталинизация в СССР

Десталинизацию в СССР, как известно, объявил Никита Хрущев в 1956 году. В своем докладе "О культе личности и его последствиях", с которым он выступил на XX съезде КПСС, он, в частности, сказал: "Культ личности приобрел такие чудовищные размеры главным образом потому, что сам Сталин всячески поощрял и поддерживал возвеличивание его персоны".

При этом Хрущев акцентировал тогда внимание на кинематографе – как на одном из инструментов насаждения культа личности. И в следующие пять лет фильмы, где фигурировала личность Сталина, в СССР не демонстрировались.

С 1956 года почти повсеместно были демонтированы памятники Сталину, а в 1961 году тело Сталина было вынесено из Мавзолея Ленина – Сталина. Также массово переименовывались города и другие объекты, названные в честь диктатора.

Памятник Сталину в Праге (1955–1962) wikipedia.org

"Письмо двадцати пяти"

По словам авторов "Письма двадцати пяти", на тот момент в "некоторых выступлениях и в статьях" проявлялись тенденции, направленные "на частичную или косвенную реабилитацию Сталина".

В связи с этим авторы письма решили накануне XXIII съезда КПСС обратиться с предостережением к Первому секретарю ЦК партии Леониду Брежневу.

Весной 1966 года разведчик, писатель и журналист Эрнст Генри поручил собирать подписи деятелей искусства к документу.

Эрнст Генри wikipedia.org

Так были получены, в частности, подписи актеров и режиссеров Олега Ефремова, Марлена Хуциева, Георгия Товстоногова, балерины Майи Плисецкой, художника Павла Корина. Также письмо подписали писатели Константин Паустовский, Корней Чуковский, Иннокентий Смоктуновский и другие.

Письмо предостерегало от частичного пересмотра решений XX и XXII съездов, после того как стало известно о "страшных фактах о преступлениях Сталина".

Авторы писали об ответственности Сталина за гибель множества невинных людей, об извращении им идеи коммунизма, о неподготовленности Советского Союза ко Второй мировой войне.

Корней Чуковский wikipedia.org

Отец Михаила Ефремова: кем был Олег Ефремов

Олег Ефремов (1 октября 1927 – 24 мая 2000) был советским актером и режиссером, педагогом: на протяжении полувека, с 1949 года он преподавал мастерство актера в Школе-студии МХАТ. В 1956 году создал театр "Современник". Известен по фильмам "Батальоны просят огня", "Три тополя на Плющихе", "Берегись автомобиля", "Айболит-66".

Михаил Ефремов – второй ребенок Олега Ефремова, он родился в третьем браке актера (третьей его женой была актриса Алла Покровская – умерла в 2019 году). Кроме него, у Олега Ефремова есть дочь Анастасия Ефремова.

Олег Ефремов culture.ru

Олег Ефремов в кино culture.ru

Олег и Михаил Ефремовы семейный архив

"Письмо двадцати пяти": текст документа

Письмо 25-ти деятелей советской науки, литературы и искусства Л.И. Брежневу против реабилитации И.В. Сталина

14 февраля 1966

Глубокоуважаемый Леонид Ильич!

В последнее время в некоторых выступлениях и в статьях в нашей печати проявляются тенденции, направленные, по сути дела, на частичную или косвенную реабилитацию Сталина.

Мы не знаем, насколько такие тенденции, учащающиеся по мере приближения XXIII съезда, имеют под собой твердую почву. Но даже если речь идет только о частичном пересмотре решений XX и XXII съездов, это вызывает глубокое беспокойство. Мы считаем своим долгом довести до Вашего сведения наше мнение по этому вопросу.

Нам до сего времени не стало известно ни одного факта, ни одного аргумента, позволяющих думать, что осуждение культа личности было в чем-то неправильным. Напротив, трудно сомневаться, что значительная часть разительных, поистине страшных фактов о преступлениях Сталина, подтверждающих абсолютную правильность решений обоих съездов, еще не предано гласности.

Дело в другом. Мы считаем, что любая попытка обелить Сталина, таит в себе опасность серьезных расхождений внутри советского общества. На Сталине лежит ответственность не только за гибель бесчисленных невинных людей, за нашу неподготовленность к войне, за отход от ленинских норм в партийной и государственной жизни. Своими преступлениями и неправыми делами он так извратил идею коммунизма, что народ это никогда не простит. Наш народ не поймет и не примет отхода – хотя бы и частичного – от решений о культе личности. Вычеркнуть эти решения из его сознания и памяти не может никто.

Любая попытка сделать это поведет только к замешательству, к разброду в самых широких кругах. Мы убеждены, например, что реабилитация Сталина вызвала бы большое волнение среди интеллигенции и серьезно осложнила бы настроения в среде нашей молодежи. Как и вся советская общественность, мы обеспокоены за молодежь. Никакие разъяснения или статьи не заставят людей вновь поверить в Сталина; наоборот, они только создадут сумятицу и раздражение. Учитывая сложное экономическое и политическое положение нашей страны, идти на все это явно опасно. Не менее серьезной представляется нам и другая опасность. Вопрос о реабилитации Сталина не только внутри политический, но и международный вопрос. Какой-либо шаг в направлении к его реабилитации безусловно создал бы угрозу нового раскола в рядах мирового коммунистического движения, на этот раз между нами и компартиями Запада. С их стороны такой шаг был бы расценен прежде всего как наша капитуляция перед китайцами, на что коммунисты Запада ни в коем случае не пойдут.

Этот фактор исключительного значения, списывать его со счетов мы также не можем. В дни, когда нам, с одной стороны, грозят активизирующиеся американские империалисты, а с другой – руководители КПК, идти на риск разрыва или хотя бы осложнений с братскими партиями на Западе было бы предельно неразумно.

Чтобы не задерживать Вашего внимания, мы ограничиваемся одним лишь упоминанием о наиболее существенных аргументах, говорящих против какой-либо реабилитации Сталина, прежде всего, об опасности двух расколов. Мы не говорим уже о том, что любой отход от решений XX съезда настолько осложнил бы международные контакты деятелей нашей культуры, в частности, в области борьбы за мир и международное сотрудничество, что под угрозой оказались бы все достигнутые результаты.

Мы не могли не написать о том, что думаем. Совершенно ясно, что решение ЦК КПСС по этому вопросу не может рассматриваться как обычное решение, принимаемое по ходу работы. В том или ином случае оно будет иметь историческое значение для судеб нашей страны. Мы надеемся, что это будет учтено.

Акад. Л.А.Арцимович,

лауреат Ленинской и Государственной премий

О.Н. Ефремов,

главный режиссер театра "Современник"

Акад. П.Л. Капица,

Герой Социалистического Труда,

лауреат Государственных премий

В.П. Катаев,

член Союза писателей, лауреат Госпремии

П.Д. Корин,

народный художник СССР,

лауреат Ленинской премии

Акад. М.А. Леонтович,

лауреат Ленинской премии

Акад. И.М. Майский

В.П. Некрасов,

член Союза писателей,

лауреат Госпремии

Б.М. Неменский,

член Союза художников,

лауреат Госпремии

К.Г. Паустовский,

член Союза писателей

Ю.И. Пименов,

народный художник РСФСР,

лауреат Госпремии

М.М. Плисецкая,

народная артистка СССР,

лауреат Ленинской премии

А.А. Попов,

народный артист СССР,

лауреат Госпремии

М.И. Ромм,

народный артист СССР,

лауреат Госпремий

С.Н. Ростовский (Эрнст Генри),

член Союза писателей,

лауреат премий Воровского

Акад. А.Д. Сахаров,

трижды Герой Социалистического Труда,

лауреат Ленинской и Госпремий

Акад. С.Д. Сказкин Б.А. Слуцкий,

член Союза писателей

И.М. Смоктуновский,

член Союза кинематографистов,

лауреат Ленинской премии

Акад. И.Е. Тамм,

Герой Социалистического Труда,

лауреат Ленинской и Госпремий,

лауреат Нобелевской премии

В.Ф. Тендряков,

член Союза писателей

М.М. Хуциев,

заслуженный деятель искусств РСФСР

Г.А. Товстоногов,

народный артист СССР,

лауреат Ленинской и Госпремий

С.А. Чуйков,

народный художник СССР,

лауреат Госпремий

К.И. Чуковский,

член Союза писателей,

лауреат Ленинской премии.

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