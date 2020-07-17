Как в фильмах СССР унижали украинцев: блогер указал на примеры

В старых советских фильмах зрителям предоставляли неправдивые факты про Украину, из-за чего у многих граждан СССР родились лживые образы украинцев.

Так, по мнению популярного белорусского блогера Максима Мировича, во многих советских лентах украинцы выставлялись "недалекими, вороватыми и глупыми сельскими недотепами". Несколько ярких примеров он привел в своем блоге.

"В степях Украины", 1952

По словам Мировича, сюжет фильма по-социалистически незатейлив – друзья Селивон Иванович Часнык и Кондрат Галушка –председатели колхозов "Смерть капитализму" и "Тихая жизнь", каждый из них по-разному ведет свою деятельность, стремясь улучшить показатели надоев и намолотов – по сюжету это классическая советская "борьба лучшего с хорошим".

Кадры из фильма "В степях Украины" Блог Максима Мировича

Блогер также отметил, что "В степях Украины" – фильм, благодаря которому сформировался и "зацементировался" сталинский образ "дружелюбного х*хла" – толстого и глупого сельского жителя со смешной фамилией. Украинцы в ленте представлены как совершенно аполитичные любители вареников, с отсутствующим характером и взглядами.

"Именно такие граждане в большинстве своем пережили сталинские репрессии и депортации и во многом определяли лицо Украины после Голодомора. В "совковых" фильмах никто не рассказывал, куда же вдруг исчезли честные, красивые, активные и неравнодушные украинцы – они давно погибли от голода, были казнены или депортированы. Вместо этого показывали тех, кто выжил – выдавая эту страшную картину за нормальное общество", – подчеркнул Мирович.

"Триста лет тому", 1956

Кадры из фильма "Триста лет тому" Блог Максима Мировича

По мнению белорусского блогера, это – пропагандистский советский фильм, в советско-имперском ключе объясняющем войны и смуту XVII века – якобы украинцы боролись за "воссоединение с Россией", которой как названия страны в XVII веке не существовало.

"С таким же успехом украинцы могли по замыслу создателей фильма бороться в XVII веке за "воссоединение с СССР". Но авторов фильма это не смущает – российская кавалерия под триколорами лихо скачет "воссоединять" Украину. В общем, такая себе классическая советская пропаганда, которая кстати, была снята с проката почти сразу после начала показов", – подчеркнул Мирович.

"Свадьба в Малиновке", 1967

"Свадьбу в Малиновке" Максим Мирович назвал наиболее одиозным советским пропагандистским фильмом про Украину.

Кадр из фильма "Свадьба в Малиновке" Блог Максима Мировича

"В нем лживо абсолютно все, за исключением декораций — мазанок, подсолнухов, степей и прочей природы. Фактически, для фильма была создана какая-то другая, виртуальная Украина, которую очень хотели бы видеть в Кремле – целиком русскоязычная, с хлебом-солью встречающая советские войска из Москвы", – высказался он и добавил:

"Советской парадигме подчинены и все поступки и даже внешность героев – местного атамана Грицько показывают как злого и алчного человека, вся "банда" которого сплошь состоит из каких-то кривых, косых, и толстых. Красноармейцы же наоборот – все сплошь молодые, красивые, активные... Ну разумеется симпатии местных жителей будут на стороне оккупантов".

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